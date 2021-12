Als ihr Abschiedslied "Du hast den Farbfilm vergessen" von Nina Hagen 1974 zum Hit wurde, studierte sie in Leipzig Physik und jobbte als Bardame. Von 1973 bis 1978 erlebte Bundeskanzlerin Angela Merkel in Leipzig prägende Jahre. Sie war FDJ-Sekretärin ihrer Seminargruppe und lernte ihren ersten Mann kennen, saß aber auch mit Kritikern der DDR in der Kneipe – eine Spurensuche.