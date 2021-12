Angela Merkel zum Ende ihrer Amtszeit: Auf einmal Ossi

Leipzig

Angela Merkels Rückzug aus der Politik ist einer voller Würde. Sie wurde weder abgewählt, noch stolperte sie über eine Spendenaffäre oder ein Misstrauensvotum. Und viele freuen sich, dass Merkel ganz am Schluss noch ein bisschen von sich selbst gezeigt hat.

Denn die promovierte Physikerin aus der DDR gibt neuerdings ihre ostdeutsche Seite zum Besten: Beim Zapfenstreich wünschte sie sich einen Song von Nina Hagen. Schon am Tag der Deutschen Einheit hatte sie in ihrer Rede in Halle „als Bürgerin aus dem Osten“ gesprochen, als „eine von gut 16 Millionen Menschen“.

Seit mehr als 30 Jahren sind die 16 Millionen Ostdeutschen Teil der Bundesrepublik. Aber sie dürfen das Land bis heute kaum mitgestalten, sind in Führungspositionen stark unterrepräsentiert. Nicht nur im Westen, auch im Osten selbst. Dafür gibt es viele Gründe. Und einer ist, dass sich die Ostdeutsche an der Spitze dieses Landes nie wirklich für die Lage ihrer einstigen Landsleute interessiert hat.

Die ostdeutsche Katastrophe erschien ihr nicht dringlich genug

Das Land geht voran, und der Osten zieht mit? Das funktioniert nicht, dafür muss man nur junge Ostdeutsche befragen, die Nachwendekinder. Anders als viele westdeutsche Altergenossen haben sie kaum Aussichten auf ein großes Erbe. Wenn man bedenkt, dass in Deutschland bis 2024 rund 3067 Milliarden Euro vererbt werden, sieht man einen neuen Ost-West-Konflikt auf Deutschland zurollen. Aber die Ostfrau an der Spitze hat das Land nicht darauf vorbereitet – etwa durch eine höhere Erbschaftssteuer.

Eine Erbschaftssteuer-Erhöhung von einer CDU-Kanzlerin? Warum eigentlich nicht. Diese Kanzlerin hat einen Atomunfall in Japan zum Anlass genommen, mit Deutschland aus jener Atomkraft auszusteigen, die von den Christdemokraten einst mit harten Bandagen verteidigt wurde. Die ostdeutsche Katastrophe vor ihrer Haustür erschien ihr nicht dringlich genug.

Den Osten darf es nur noch als Himmelsrichtung geben

Vielleicht hätte Merkel sich, oben angekommen, schon viel früher als eine von ihnen zu erkennen geben können? Das hätte nicht nur gegen die Selbstzweifel vieler junger Ossis gewirkt, die sich fragen, ob sie es überhaupt in diesem Land zu etwas bringen können. Sondern auch gegen die Skrupel vieler Ostdeutscher, Karriere zu machen: Geld verdienen, aufsteigen, das hat im Osten bis heute etwas Anrüchiges, beinahe Spätkolonialistisches.

Was wäre losgewesen, hätte Merkel sich offensiv als Ostdeutsche in Stellung gebracht? Die Wiedervereinigung ist das wichtigste Werk ihrer Partei der Nachkriegszeit, und sie ist im Konrad-Adenauer-Haus als riesiger Erfolg anzusehen. Wer hier dezidiert vom Osten spricht, rüttelt daran, denn einen deutschen Osten dürfte es nach der Wiedervereinigung ja nicht mehr geben – außer als Himmelsrichtung.

Die Wiedervereinigung? Es ging nicht anders

Dass es ihn sehr wohl noch gibt, zeigen die Debatten, die unzähligen Romane, Sachbücher, Talkshows, Filme, die etwa seit 2015 den Osten in einer Intensität diskutieren, die viele an die Wendejahre erinnerte. Die Debatte gipfelte in einer Frage, die schon damals gestellt wurde: War das denn so eine gute Idee mit der Wiedervereinigung? Und sie wurde auch wie damals beantwortet: Es ging nicht anders, trotzdem wurde auch viel falsch gemacht.

Schon das Reden half und brachte ein ostdeutsches Selbstbewusstsein hervor, das nicht wie 2015 bei Pegida auf Selbstmitleid und Hass fußte, sondern auf dem Mut, die eigene Herkunft zu thematisieren. Eine Haltung, die Merkel sich nicht erlauben konnte. Schon gar nicht, wenn sie die Kanzlerin aller Deutschen sein wollte. Also auch der Westdeutschen, die ja auf das Ende der deutsch-deutschen Teilung manchmal ähnlich stolz sind wie die CDU selbst: Als wäre es zu erheblichen Teilen auch ihr Werk.

Vielleicht gab es in Merkels Amtszeit einfach nicht den richtigen Moment, eine neue Krise, die ostdeutsche, als Thema zu setzen. Man erlebt ja ohnehin zu Beginn jeder neuen deutschen Krise ein seltsames Schweigen über den Osten. Warum sollen wir uns während einer Pandemie mit Ost-Befindlichkeiten auseinandersetzen?

Die Merkel-Krisen trafen den Osten besonders hart – und sie schritt nicht ein

Dabei hat der Osten immer mit allem zu tun, er muss jederzeit mitgedacht werden, selbst wenn es in der Regierung Darum gibt es zum Beispiel einen Ostbeauftragten, der die Bundesregierung so beraten soll, „dass die spezifischen Interessen der Menschen in den neuen Ländern angemessen berücksichtigt werden“.

Man könnte meinen, dass eine ostdeutsche Kanzlerin keinen Berater in Ostfragen gebraucht hätte. Vielleicht haben viele Ostdeutsche gehofft, dass die Kanzlerin aus der Uckermark sie schon nicht vergessen werde. Aber dann trafen die Krisen den Osten besonders hart: Die Wirtschaftskrise, die vor allem das verarbeitende Gewerbe erwischte und damit den Osten, der den großen deutschen Unternehmen in erster Linie als verlängerte Werkbank gilt. Auch die Pandemie, die im Osten schwerer zu meistern ist, weil viele der Impfung skeptisch gegenüberstehen. Natürlich die Entscheidung, 2015 mit dem Slogan „Wir schaffen das“ ein „wir“ zu konstruieren, das für viele Ostdeutsche bis dahin gar nicht galt, aber plötzlich gelten sollte, als es etwas zu tun gab, nämlich die Integration von Geflüchteten.

Niemand ist dazu verdammt, ostdeutsch zu bleiben

Die ostdeutsche Identität wird nicht mit sichtbaren Codes ausgelebt. Wer morgen von Zittau nach Aachen zieht und ein wenig seine Vokale glättet, wird womöglich schon bald nicht mehr darauf angesprochen. Das ist gut so, schließlich soll niemand dazu verdammt sein, als Ostdeutscher zu leben, auch keine Kanzlerin.

Angela Merkel musste sich ostdeutschen Fragen nie stellen, sie wollte nicht. Mag sein, dass sie Besseres zu tun hatte. Aber dann ist es keine Pointe ihrer ostdeutschen Biografie, sich zum Abtritt Nina Hagen zu wünschen. Das ist dann eher: Anbiederung.

Von Josa Mania-Schlegel