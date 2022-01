Angeln an Nordsachsens Elbe mit Einschränkungen möglich

Nordsachsen/Oschatz

Dass es eine Einigung im Streit ums Angeln im nordsächsischen Abschnitt der Elbe geben würde, hatte sich schon in der vergangenen Woche angedeutet. Jetzt ist der Pachtvertrag zwischen dem Anglerverband Leipzig und der Fischereibehörde Sachsens unterschrieben und damit um weitere 18 Jahre verlängert worden. Das bestätigten auf Nachfrage am Dienstag sowohl der Anglerverband Leipzig als auch das für die Fischereibehörde zuständige Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG).

Betreten und Angeln verboten am Elbufer In diesen fünf Abschnitten des Elbufers ist das Betreten und Angeln vom 1. Februar bis zum 15. Juli jeden Jahres verboten: Kilometer 123,8 bis Kilometer 126 des linksseitigen Elbufers (Kreisgrenze zum Landkreis Meißen bis Höhe Ortslage Seydewitz) Kilometer 138,5 bis Kilometer 140 des rechtsseitigen Elbufers (Mönchwerder) Kilometer 143 bis Kilometer 148,5 des rechtsseitigen Elbufers (NSG Alte Elbe Kathewitz) Kilometer 158,5 bis Kilometer 160 des linksseitigen Elbufers (Heger Repitz) Kilometer 177 bis Kilometer 179,8 des rechtsseitigen Elbufers (gegenüber den Ortslagen Wörblitz und Greudnitz)

Seit dem 31. Dezember des vergangenen Jahres hingen die Angler im nordsächsischen Elb-abschnitt in der Luft, denn an diesem Tag lief der bisherige Pachtvertrag laut Landesumweltamt aus. „Er wurde nicht verlängert, weil das Einvernehmen der Unteren Naturschutzbehörde zum Hegeplan nicht fristgerecht hergestellt werden konnte“, teilt LfULG-Pressesprecherin Karin Bernhardt mit. Die Untere Naturschutzbehörde hat den Hegeplan nun jedoch am vergangenen Donnerstag laut Landratsamt Nordsachsen abgesegnet.

Schutz seltener Brutvögel

Der neue Hegeplan enthält einige neue Festlegungen zum Schutz von seltenen Brutvogelarten an den Ufern der Elbe in Nordsachsen. So ist das Betreten von fünf genau festgelegten Abschnitten der Elbufer im Zeitraum vom 1. Februar bis 15. Juli jeden Jahres und damit auch das Angeln an diesen Stellen verboten. „Natürlich sind Einschränkungen schmerzlich für die Angler. Aber das ist ein Kompromiss. Und wir sind auch mit dem Kompromiss zufrieden“, sagte Christian Kötter, Geschäftsführer des Anglerverbandes Leipzig, auf Anfrage.

Unterstützung durch Landrat

Und was meinen die Oschatzer Angler dazu? „Wir sind froh, dass es jetzt weiter geht und dass uns der Landrat unterstützt hat“, sagt Harald Wächter, Vorsitzender des Angelvereins Oschatz.

Von Frank Hörügel