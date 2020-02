Angriff auf Deutsche Bank in Meuselwitz: Täter verschwinden mit Beute

Meuselwitz

Ein ohrenbetäubender Knall hat in der Nacht zum Samstag Anwohner in der Meuselwitzer Innenstadt aus dem Schlaf gerissen. Gegen 4.09 Uhr detonierte ein Sprengsatz in der Niederlassung der Deutschen Bank am Baderdamm.

„Die Brandmeldeanlage schlug sofort an. Aber wir wussten zunächst nicht, was passiert ist“, schilderte der Stadtbrandmeister Marcel Jankowski. Neun Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr machten sich auf den Weg, waren auf ein Feuer gefasst. „Doch es gab keinen Brand. Allerdings eine starke Rauchentwicklung. Wir haben nach dem Eintreffen das Objekt kontrolliert und erst mal per Türöffnung den Rauch rausgelassen.“ Um alles weitere kümmerte sich die Polizei.

Suche per Hubschrauber

Die startete sofort eine groß angelegte Suchaktion nach den unbekannten Tätern. Auch ein Hubschrauber kreiste über dem Stadtgebiet, um die Flüchtenden noch zu finden. Gesucht wurde und wird vor allem nach einem dunklen Fahrzeug – laut Polizei vermutlich ein Audi –, der mit drei dunkel bekleideten, maskierten Personen besetzt war. Das Auto mit den Vermummten wurde von Augenzeugen gesehen. Der Wagen hatte sich mit hoher Geschwindigkeit vom Tatort entfernt.

Wie die Kriminalpolizei am Samstagmittag berichtete, wurde von den Tätern mindestens ein Geldautomat gesprengt. Das Gerät befand sich zusammen mit Selbstbedienungs-Terminals in dem kleinen Bankraum am Baderdamm, wo sich auch mehrere Einkaufsmärkte angesiedelt haben. Nach Angaben der Deutschen Bank war der SB-Bereich zum Tatzeitpunkt verschlossen.

Hoher Sachschaden

Die Sprengung hat einen hohen Sachschaden verursacht. Genaueres wurde zunächst nicht bekannt, ist Gegenstand der Ermittlungen. Fest steht, dass die Täter Beute machten und mit einem bisher unbekannten Geldbetrag verschwanden.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern derzeit weiter an. Es werden Zeugen gesucht, die Hinweise zur Tat, den Tätern sowie dem möglichen Fluchtwagen machen können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365 8234-1465 an die Kripo in Gera oder unter 03447 4710 an die Polizeiinspektion Altenburg zu wenden.

Von Kay Würker