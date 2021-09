Leipzig

Bei Protesten der selbst ernannten „Bürgerbewegung Leipzig“ und „Freien Sachsen“ gegen einen Auftritt von Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Donnerstagabend in der Messestadt ist ein Journalist angegriffen worden. Der Berichterstatter blieb unverletzt, Polizisten kamen schnell zu Hilfe und brachten ihn in Sicherheit. Gegen die Täter werden nun Ermittlungen eingeleitet, so ein Behördensprecher am Freitag.

Der Angriff ereignete sich vor dem Gelände der Museumsscheune im Ortsteil Liebertwolkwitz. Sachsens Regierungschef sollte dort um 19.30 zusammen mit lokalen CDU-Politikern zum Bürgerdialog zusammen kommen. In Telegramgruppen war im Vorfeld vielfach dazu aufgerufen worden, „Kretschmer zur Rede zu stellen“. Dazu wurde auch eine Kundgebung auf dem Liebertwolkwitzer Marktplatz angezeigt.

Demonstrierende brüllten „Verpiss dich“

„Vor dem Veranstaltungsraum, in dem Michael Kretschmer und Jessica Heller auftreten sollten, hatten sich mehrere Personen zusammengefunden – obwohl ihre Kundgebungsfläche eigentlich 200 Meter entfernt war. Es waren aber nicht genug Beamte vor Ort, um den Kundgebungsort durchzusetzen“, so der angegriffene Henrik Merker gegenüber der LVZ.

Er sei dann ebenfalls zur Museumsscheune gelaufen, um die Szene kurz zu filmen. „Es brüllten dann Leute ’verpiss Dich’ und in einer Gruppe um einen bekannten rechten Medienaktivisten empfand man das offensichtlich als Legitimation, um mich anzugreifen“, so der Journalist weiter.

Polizisten kamen schnell zu Hilfe

In der Folge seien zwei Männer auf ihn zugekommen, einer von ihnen habe dann mit ausgestrecktem Arm in Richtung Merkers Oberkörper geschlagen. „Mir ist zum Glück aber nichts weiter passiert. Die Beamten haben sofort eingegriffen, sich in den Weg gestellt und mich aus der Gefahrenzone gebracht“, so Merker, der ein Video des Angriffs später auf Twitter veröffentlichte.

Erst Mitte August war eine Polizistin bei Protesten rund um einem Wahlkampfauftritt von Michael Kretschmer in Freiberg verletzt worden. Die Angriffe richten sich allerdings nicht nur gegen die CDU. Vor allem die „Freien Sachsen“ mobilisieren seit Wochen ihre Anhänger gegen Wahlkampfveranstaltungen auch von Grünen, Sozialdemokraten und Linken. Ende August musste die SPD in Limbach-Oberfrohna beispielsweise eine Veranstaltung mit Sozialministerin Petra Köpping (SPD) absagen, weil Angriffe erwartet wurden.

Rechte Mobilisierung – Steigende Zahl von Angriffen auf Medien

Die Partei des Rechtsextremisten Martin Kohlmann versteht sich als Dachverband der Corona-Proteste in Sachsen, die seit Monaten auch von der ursprünglich zum „Querdenken“-Umfeld gehörenden „Bewegung Leipzig“ forciert werden. Der sächsische Verfassungsschutz hat die „Freien Sachsen“ im Juni als rechtsextremistische Bestrebung eingestuft.

Die Zahl der Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten hatte zuletzt in Sachsen immer weiter zugenommen. Im vergangenen Jahr wurden in der Polizeistatistik insgesamt 29 Attacken gegen Medienvertreter registriert – darunter zehn gewalttätige. Das Europäischen Zentrums für Presse- und Medienfreiheit (ECPMF) geht sogar von noch mehr Angriffen aus. Dort waren für 2020 insgesamt 69 Fälle registriert worden.

Von Matthias Puppe