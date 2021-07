Angst vor Minuspunkten in Wermsdorf

Wermsdorf

Das gibt’s sonst nur im Supermarkt oder in Flensburg: Wermsdorf lässt Bauwillige Punkte sammeln. Wer eins der Grundstücke am noch zu erschließenden Eigenheimstandort „Schlossblick“ haben will, muss möglichste viele Zähler in den Kategorien haben, die die Verwaltung ausgesucht hat.Das System soll gerecht sein, offenbart bei genauerem Hinsehen aber Fehler. Deutschlehrer fragen sich beispielsweise „Warum denn nur Punkte, gehen nicht auch Kommas?“

Punkte gibt es unter anderem für Kinder (unter 12 Jahre: drei Punkte, über 12 Jahre: zwei Punkte) und Vereinsmitgliedschaften (pro Mitgliedschaft zwei Punkte). Es würde mich nicht wundern, wenn bald die Zahl der Vereinsmitgliedschaften, Adoptionen und weggefangenen Kinder in die Höhe schnellt. Nachwuchs selbst zeugen ist auf lange Sicht sehr teuer – und für das angestrebte Ziel fast schon zu spät. Noch nicht zu spät ist es für Vereinschefs, ihre Listen auf Karteileichen zu prüfen...

Impfen bringt Punkte – oder auch nicht

Punkten können auch Paare, die gemeinsam nicht älter als 70 Jahre (zwei Punkte) oder 80 Jahre (ein Punkt) alt sind. Das schützt in gewissem Maße vor Vergreisung, hindert aber keinen 50- oder 60-jährigen Lebemann mit seiner 20- oder 30-jährigen Freundin gemeinsam ein Häuschen ergattern zu wollen. Unter geänderten Geschlechtervorzeichen funktioniert das auch: Von Popsängerin Madonna ist der Satz überliefert: „Am besten ist der Sex mit einem 19-Jährigen – der weiß zwar nicht, was er tut, aber dafür tut er es die ganze Nacht hindurch!“

Ein cleverer Schachzug wäre es von Bürgermeister Matthias Müller, die Impfkampagne in seine Punktestrategie einzubeziehen. Kurz vor der Bundestagswahl werden Anreize für Menschen diskutiert, die sich nicht impfen lassen möchten. Der Immunisierungsgrad der Bauwilligen sollte unbedingt abgefragt – und entsprechend bewertet werden.

Für die erste Impfung mit Biontech oder Moderna gibt es einen Punkt, für die Zweitimpfung zwei Punkte. Vorsicht ist nur bei den Vakzinen von Curevac und Astrazeneca geboten. Wer damit gespritzt ist, bekommt fünf Punkte abgezogen.

Von Christian Kunze