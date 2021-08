Anhaltender Regen in Sachsen: Hochwasserwarnung für Zwickauer Mulde

Leipzig

Tief „Nick“ bringt aktuell viel Regen nach Sachsen. Bereits am Freitag hatte das sächsische Landeshochwasserzentrum auf die Hochwassergefahr vor allem für kleine Bäche und Flüsse im Freistaat hingewiesen. Am Sonnabend hat die Gefährdung an der Mulde und ihren Nebenflüssen zugenommen: Für den Bereich zwischen Zwickau und Chemnitz bis zur tschechischen Grenze in Südwestsachsen (Bergland Zwickauer Mulde) hat das Landeshochwasserzentrum inzwischen eine Hochwasserwarnung ausgesprochen.

Hier habe es verbreitet ergiebig und lokal schauerartig verstärkt geregnet. Im Flussgebiet seien in den vergangenen 48 Stunden erhebliche Niederschläge von 20 bis 40, lokal bis an die 70 Liter pro Quadratmeter zusammengekommen, teilte das Landeshochwasserzentrum mit. Im Laufe des Sonnabends werden weitere schauerartige Regenfälle erwartet.

Besonders kleine Bäche und Flüsse können gefährlich werden

Besonders in kleineren Gewässern verursachen die heftigen Regenfälle einen starken und schnellen Anstieg der Wasserstände. „Es ist in kleineren Flüssen und Bächen mit einem sehr schnellen Anstieg beziehungsweise Wiederanstieg der Wasserführung zu rechnen (Sturzfluten)“, warnt das sächsische Hochwasserzentrum. Die Experten empfehlen, sich bei erhöhter Hochwassergefährdung von Fließgewässern fernzuhalten. Bei Starkregen mit Wassereinbruch sollten Keller, Tiefgaragen und Unterführungen gemieden werden. Außerdem sollten überflutete Bereiche nicht zu Fuß durchquert werden, weil die Gefahr besteht, von den Fluten mitgerissen zu werden.

Die Wetterprognosen für die nächsten Tage sehen weiterhin viel Regen für den Freistaat vor. In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag lässt die Niederschlagstätigkeit zunächst nach. Für Sonntag sind im Tagesverlauf allerdings wieder Schauer und Gewitter angekündigt. Ab Sonntagabend werden intensive Regenfälle erwartet, die erst Mitte der Woche abklingen sollen.

Eine genaue Verortung der Niederschlagsschwerpunkte und örtliche Warnungen sind nach Angaben des Landeshochwasserzentrums erst mit dem tatsächlichen Auftreten der Starkniederschläge möglich. Auch eine überregionale Hochwassergefährdung könne nicht ausgeschlossen werden. Je nach regionaler Niederschlagsverteilung kann es dann auch in den größeren Flüssen zur Überschreitung von Alarmstufen-Richtwerten kommen. „Hierbei gilt es, vor allem die sich ab Sonntagabend ausbildende eher flächige Überregnung im Auge zu behalten“, heißt es.

Von Lilly Günthner