Anmeldephase läuft: Die beliebtesten Gymnasien und Oberschulen im Landkreis Leipzig

Landkreis Leipzig

Im Corona-Schuljahr ist fast alles anders, es gibt aber auch trotzdem noch Konstanten. Dazu gehört die sächsische Bildungsempfehlung für alle Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen und die anschließende Suche nach passenden Gymnasien oder Oberschulen für die nahe Zukunft. Denn im nächsten Schuljahr wird es weitergehen – nur eben nicht mehr auf der Grundschule, soviel ist sicher.

Bis zum 26. Februar können Kinder und Eltern noch entscheiden, in welcher der möglichen Schulen im Landkreis sie ihre Bewerbung zusammen mit der Bildungsempfehlung abgeben werden. Sieben Gymnasien und 19 Oberschulen in Trägerschaft des Landes Sachsen stehen zur Auswahl. Während es für angehende Gymnasiastinnen und Gymnasiasten in Brandis, Borna, Grimma, Groitzsch, Markkleeberg, Markanstädt und Wurzen jeweils Optionen gibt, können Oberschülerinnen und Oberschüler darüber hinaus auch in Bad Lausick, Böhlen, Colditz, Frohburg, Geithain, Kitscher, Naunhof, Pegau, Regis-Breitingen und Trebsen weiterlernen.

Auch wenn die Situation in diesem Jahr natürlich etwas anders sein kann, zeigen die Daten aus dem vergangenen Schuljahr, wo es wahrscheinlich auch wieder den größten Andrang geben wird. So wollten zuletzt 153 angehende Gymnasiastinnen und Gymnasiasten ihre schulische Laufbahn auf der Rudolf-Hildebrand-Schule in Markkleeberg fortsetzen. Das ist der Spitzenwert im Landkreis, der auch aufgrund deutlicher Zuwächse gegenüber dem Vorjahr zustande kommt. Merklich weniger Anfragen als noch 2019 erreichten im vergangenen Frühjahr dagegen das Gymnasium „Am Breiten Teich“ in Borna und das Gymnasium in Brandis.

Ganz anders in der Brandiser Oberschule: Dort wurden vor einem Jahr die meisten Bewerberinnen und Bewerber im ganzen Landkreis Leipzig registriert. Die größten Zuwächse bei den Anmeldungen stapelten sich derweil in den Schulleiterzimmern der Oberschule „Maxim Gorki“ in Frohburg und in der Oberschule in Naunhof. Merklich weniger Andrang zu bewältigen hatten dagegen offenbar die Bildungseinrichtungen in Markranstädt und in Borna.

Von Matthias Puppe