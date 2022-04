Anona - der Marktführer aus Sachsen, den keiner kennt

Colditz

Der Vorgang ähnelt ein wenig dem des Kuchenbackens in der heimischen Küche. Die Zutaten kommen abgewogen in die Schüssel. Durch Kneten entsteht ein lockerer Teig, der ruhen muss und anschließend ausgerollt wird. Nur, dass im Anona-Werk in Colditz im Leipziger Land alles um ein Vielfaches größer ist. Die Küchenschüssel hat den Durchmesser eines Traktorenrades, die Knethaken sind armdick und die Zutaten werden nicht per Hand zugegeben, sondern fallen aus Rohren in der Decke in den Kessel.

Statt Kuchen entstehen an diesem Tag bei Anona in mehreren Schritten Proteinriegel. Der ausgebreitete Teig wird flach gewalzt, mit einer Schicht aus Zartbitterschokolade belegt, auf die Nuggets gestreut werden – ebenfalls mit Schokoanteil, genauso wie der anschließend aufgebrachte dunkel glänzende Überzug. „Möglich ist auch ein Überzug aus weißer Schokolade oder Vollmilch. Wir können Früchte in den Teig einarbeiten. Oder Nüsse, je nachdem, was der Kunde wünscht“, sagt Marcel Näther. Er ist Chef über die Abläufe im Werk 3, in dem die knapp 100 Meter lange Produktionsstrecke für Riegel aller Art steht, die den Teig völlig automatisch erst in Streifen und anschließend in handliche Riegel schneidet und am Ende verpackt.

Die Kunden liefern die Idee – Anona setzt sie um

Rund eine Tonne Riegelmasse kann die Anlage pro Stunde verarbeiten. Der Schriftzug Anona findet sich nicht auf der Verpackung, auch nicht, dass die Riegel in Colditz hergestellt wurden.

Und das hat seinen Grund, wie Matthias Dietzsch, einer von zwei Geschäftsführern bei Anona, erklärt. Das sächsische Unternehmen ist zwar Marktführer bei der Herstellung von Fitness- und Wellnessnahrung in Deutschland, aber fast alle Produkte, die in Colditz produziert werden, stellt man für Kunden her.

Führen die Geschäfte bei Anona in Colditz: Wolfram Strauch (l.) und Matthias Dietzsch Quelle: Jan Woitas

„Wir entwickeln und produzieren, die Vermarktung obliegt unseren Kunden“, sagt Dietzsch. Konkret kann jeder zu Anona mit seiner Idee kommen und die Nahrungsmacher, wie sich die Colditzer nennen, setzen diese Idee um. Selbst wer ohne Idee kommt, ist gern gesehen. Denn die Entwickler in der Traditionsfirma helfen letztlich auch mit Rezepturen für Riegel, Tabletten, Kekse, Diätprodukte oder Nahrungsergänzungsmittel aus.

„Pro Jahr entwickelt unsere Forschungsabteilung rund 1000 neue Produkte“, sagt Geschäftsführer Dietzsch, wobei er einräumen muss, dass die Forscher aktuell viel Zeit damit verbringen müssen, kreativ mit Rezepturen umzugehen. Grund dafür ist, dass nicht immer alle Rohstoffe auf dem Markt verfügbar sind. Das hat mit Corona und weggebrochenen Lieferketten, mit Missernten und nicht zuletzt mit dem Krieg in der Ukraine zu tun.

100 Millionen Riegel in drei Jahren produziert

Warum aber produziert man die Riegel oder Kekse nicht unter eigenem Namen? Dietzsch und Mitgeschäftsführer Wolfram Strauch winken ab. Das würde die Kundschaft nicht gern sehen, sagen sie. Die sei nur deshalb so zahlreich und komme aus allen Teilen der Welt, weil sie hier unter ihrem Namen produzieren lassen kann – „und das in einer Qualität, die schwer anderswo zu finden ist“, sagt Strauch selbstbewusst.

Das kontinuierliche Wachstum der Firma gibt ihm da Recht. Jahr für Jahr klettert der Umsatz im zweistelligen Bereich. Absolute Zahlen wollen die Chefs nicht nennen. Seit der Privatisierung nach der Wende sind rund 90 Millionen Euro investiert worden. „In den letzten zehn Jahren hat sich die Zahl der Beschäftigten auf rund 500 verdoppelt“, so Dietzsch. Davon sind rund 30 in der Forschung und Entwicklung. 2013 errichtete die Firma ein zweites Werk, 2018 direkt daneben in einem ehemaligen Baumarkt ein drittes Werk – eben jenes mit der modernen Anlage für die Riegelherstellung. 100 Millionen Riegel haben die Anlage in den letzten drei Jahren verlassen. Natürlich auch vegan und bio und auf Wunsch auch mit plastikfreier und kompostierbarer Verpackung.

„Wir suchen händeringend neue Arbeitskräfte“

Derzeit drehen sich die Baukräne erneut auf dem Firmengelände – das Werk 2 wird um eine Etage aufgestockt. Anona erhält laut den Geschäftsführern immer mehr Aufträge und will deshalb weiter wachsen.

Doch da gibt es ein Problem. Der Firma fehlt der Nachwuchs und das, obwohl sie gerade vom Zentrum für Arbeitgeberattraktivität zum „Top-Arbeitgeber“ gekürt worden ist. „Wir suchen händeringend neue Arbeitskräfte, aber Anona kennt über Colditz hinaus kaum jemand“, räumt Geschäftsführer Strauch ein.

Man könnte meinen, der Name steht für anonym. Ist aber nicht so. Im Römischen Reich hatte das Wort Anona zwei Bedeutungen: Es stand zum einen für den Jahresertrag an Feldfrüchten, zum anderen bezeichnete es die den Beamten und Soldaten zustehenden Naturalbezüge. „Anona steht also für die Nähe zu Getreide, der Basis unserer ersten Produkte nach der Wende und zur Getreidemühle, aus der das Unternehmen hervorging“, heißt es.

Ein Produkt der Colditzer gibt es allerdings unter dem Namen Anona: Speiseeis. Im Osten sind die Colditzer sogar Marktführer bei Softeis. „Gerade haben wir wieder eine neue Sorte kreiert“, erzählt Anona-Urgestein Reiner Schmiedner, der 1980 bei Anona angefangen hat und das Eis mit dem Pinguin deutschlandweit vertreibt. „Die neue Sorte hat einen besonders hohen Schokoanteil. Haben die Kollegen vorgeschlagen.“ Das Softeis von Anona gibt es in 40 Geschmacksrichtungen, verrät der Eisfachmann. Jede neue Sorte wird im Kollegenkreis getestet. Und nur was sie für gut befinden, kommt auf den Markt.

