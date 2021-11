Ansturm auf Booster-Impfungen: Sachsen will Kapazität der mobilen Teams verdoppeln

Dresden

Seit Sachsen die dritte Impfdosis freigegeben hat, stürmen die Menschen das überforderte System – häufig muss stundenlang angestanden werden. Jetzt verspricht der Freistaat Abhilfe: Noch in dieser Woche soll die Kapazität der bislang 30 mobilen Impfteams verdoppelt werden. „Aber das A und O ist, dass wir das Personal finden“, erklärte Dagmar Neukirch (SPD), die Staatssekretärin im Sozialministerium, am Dienstag in Dresden.

Aufgrund der aktuellen Situation seien viele Ärzte in Praxen und Kliniken bereits ausgelastet, so Neukirch. Deshalb sollen in den nächsten Tagen auch wieder Pensionäre angesprochen werden – „zum Impfen brauchen wir Ärzte, doch sie sind schon am Limit.“

Neukirch: Boostern sollte in Arztpraxen erfolgen

Hintergrund ist, dass Arztpraxen und mobile Teams momentan förmlich überrannt werden: „Wir erleben einen sprunghaften Anstieg“, konstatiert Neukirch. Dabei rächt sich offenbar, dass die Impfzentren seit Oktober ihren Betrieb eingestellt haben. „Das Boostern sollte in den Praxen erfolgen“, verteidigt die Staatssekretärin die Schließung. Immerhin seien die Zentren in ihren letzten Wochen nur zu einem Fünftel ausgelastet gewesen. Der Plan sei „mit allen Akteuren abgestimmt“ gewesen.

Momentan impfen nur 1000 niedergelassene Mediziner

Demnach hatte die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen 100.000 Impfungen pro Woche in Praxen zugesichert – allerdings beteiligen sich laut Sozialministerium weitaus weniger Ärzte als noch im Sommer. Zur Zeit verabreichen im Freistaat nur etwa 1000 niedergelassene Ärzte die Impfdosen. Das sind fast zwei Drittel weniger als im Sommer. In Spitzenzeiten waren wöchentlich 127.000 Immunisierungen geschafft worden. Danach hatte es jedoch einen starken Einbruch gegeben: „Mangels Nachfrage mussten sogar Impfdosen weggeworfen werden.“

Dagegen sind die 30 mobilen Teams des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) nur für täglich insgesamt 3000 Spritzen gegen das Corona-Virus pro Tag ausgelegt. Seit der vergangenen werden von ihnen bis zu 4000 Impfungen gesetzt. Die Kapazität soll nun auf mindestens 6000 Impfungen erhöht werden.

Sachsen will schneller an Impfstoff kommen

Problematisch sei auch, erklärt Neukirch, dass die Arztpraxen für die Bestellung von Impfstoff einen Vorlauf von zwei Wochen haben. „Das muss schneller gehen“, fordert die Staatssekretärin in Richtung Bund, der die Anforderungen bündelt. Wahrscheinlich ab der kommenden Woche soll die Anmeldefrist für niedergelassene Mediziner auf sieben Tage verkürzt werden. Außerdem soll zusätzlicher Impfstoff aus anderen Bundesländern nach Sachsen geholt werden, um die hohe Nachfrage rasch abdecken zu können.

Schlechte Impfquoten: Freistaat auf dem letzten Platz

Nichtsdestotrotz ist Sachsen weiterhin Schlusslicht: Sowohl bei den Zweitimpfungen (Quote 57,2 Prozent) als auch bei den Auffrischungen (Quote 2,2 Prozent) belegt der Freistaat den letzten Platz. Laut Sozialministerium betrifft der aktuelle Ansturm mit zwei Dritteln vor allem das Boostern, also die dritte Corona-Impfung: „Wir müssten aber erst einmal die Impfquote steigern – das wäre das, was wir jetzt dringend bräuchten“, sagt Neukirch.

Von Andreas Debski