Leipzig

Treuen? Wo? Etliche Leipziger haben den Namen der Kleinstadt mit 7800 Einwohnern jüngst in den Navi getippt. Denn im Vogtland gab es Sonderkontingente an Vakzinen und daher noch am ehesten freie Impftermine.

Für die, die es nicht wissen: Treuen liegt unweit vom Göltzschtal mit der größten Ziegelsteinbrücke der Welt, hat sogar eine eigene Abfahrt an der Autobahn 72. Wer sich von anderthalb Stunden Fahrt ab Leipzig nicht abschrecken ließ, wird dort sein Glück gemacht haben. Denn der frühere Baumarkt im Gewerbegebiet des Ortsteiles Eich war der überhaupt erste Ort in Sachsen, wo das Deutsche Rote Kreuz (DRK) ein Zentrum einrichten und gegen Corona piksen konnte – die Abläufe an den beiden Impfstrecken sind längst perfekt eingespielt.

Bei Impf- und Testzentrum in Sachsen vorn

Treuen war auch die erste Gemeinde im Freistaat, die ein kommunales Testzentrum eröffnet hat, erzählt Bürgermeisterin Andrea Jedzig mit hörbarem Stolz. „Bei uns wurde noch keine Impfdosis weggeworfen. Wenn doch mal abends was übrig ist, schlägt die Feuerwehr sofort in den Ortsteilen Alarm.“

Mitunter ist das Städtchen mit malerischen Tälern, Forellenbächen und Wäldern sogar schneller als Google. Als der Leipziger Autor dieser Zeilen (als pflegender Angehöriger) am 7. April zur Erstimpfung um 18.42 Uhr anreiste, meldete Google-Maps kurz vor dem Ziel, dass das Impfzentrum in Eich schon seit 18 Uhr geschlossen sei. Damals war das Kernvogtland noch Hochinzidenzgebiet – also alles denkbar. Doch der Parkplatz vor dem Baumarkt füllte sich noch gegen 18.30 Uhr immer mehr. Trotz Sturmwarnung und Schneetreiben führte das Impfzentrum an diesem Abend eine Sonderaktion durch. Fast familiär wurden die Ankömmlinge auf andere Parkplätze in der Nähe gerufen oder gewunken. Die meisten Nummernschilder begannen mit „V“ für Vogtlandkreis oder „PL“ für Plauen. Nicht selten mischten sich aber auch „DD“ für Dresden oder das Leipziger „L“ dazwischen. Drinnen ging trotz des Ansturms alles flott. Nach 40 Minuten war der Besuch vorüber.

Plauener fahren nach Zwickau, Zwickauer nach Plauen

Beim Beratungsgespräch vor der Zweitimpfung in dieser Woche sagte ein älterer Herr augenzwinkernd: „Irgendwann fällt auch Ihnen zum ersten Mal der Stift runter.“ Auf dem Namensschild an seinem weißen Kittel stand nur ein Wort: Arzt. Ebenso verhalte es sich mit einem zwar extrem seltenen, aber nicht völlig ausschließbaren allergischen Schock – selbst bei dem Biontech-Vakzin. „Dann nicht lang fackeln, sondern sofort die 112 anrufen“, riet er dem Besucher aus Leipzig. Er habe Kontakte in viele sächsische Impfzentren, bisher aber noch nie was von einem solchen Schock gehört. „Unter uns – Treuen gehört zu den besten Impfzentren in Sachsen. Hier gab es noch keinerlei Probleme.“

Zahlreiche Leipziger, aber noch mehr Gäste aus Dresden habe er in den letzten Wochen in Treuen-Eich beraten und belehrt, erzählte der Arzt. „Das ist normal. Viele Plauener lassen sich in Zwickau impfen, viele Zwickauer in Plauen. Je nachdem, wie es am besten mit dem Termin klappt. Dann gute Fahrt zurück!“

Schließung ländlicher Impfzentren „ist absurd“

Touristische Aktionen vor oder nach den Besuchen im Baumarkt hat Bürgermeisterin Jedzig bisher nicht festgestellt. Sie ist CDU-Mitglied, aber als unabhängige Kandidatin ins Amt gewählt worden. Bei der Gemeinderatswahl 2019 in Treuen hatten starke Freie Wähler, CDU und DSU die AfD atomisiert. „Jetzt versteht bei uns niemand, dass die Impfzentren auf dem Land ab 1. Juli schließen sollen. Das ist absurd. Hier arbeiten die Hausärzte auch ohne Corona am Limit. Dann kommt für sie noch der hohe bürokratische Aufwand beim Impfen dazu. Dabei haben wir ein ausgezeichnetes Zentrum vom DRK, das mit viel Mühe aufgebaut wurde.“ Diese Entscheidung der Landesregierung soll jedoch revidiert werden.

Sieht man mal von dem gut versteckten Blitzer an der Ortsdurchfahrt in Eich (aus Richtung Lengenfeld kommend) ab, brachte der Impftourismus der Gemeinde noch keine Einnahmen. Ob der Grill-Imbiss „Dor Würschlemoa“ vor dem Baumarkt, die „Ossi-Kneipe“ in Eich oder Restaurants in Treuen – viele Gastronomen haben zu. Dabei wollte Jedzig in ihrer Stadt genauso ein Modellprojekt wie in Augustusburg starten, außerdem die Vogtlandbahn dazu bringen, dass sie wieder den seit 2012 geschlossenen Bahn-Haltepunkt in Eich bedient. „Von dort wären es nur wenige Schritte zu unserem Impfzentrum. Man darf die Leute nicht enttäuschen, die sich dort sogar am Ostersonntag von 8 bis 20 Uhr ohne Pause eingesetzt haben – oftmals ehrenamtlich.“

Hoffnung auf mehr Tourismus nach der Pandemie

Nicht nur insgeheim hofft die Stadtchefin, dass viele der weit gereisten Besucher möglichst bald zum Urlaub ins Vogtland zurückkehren. Selbst in Corona-Zeiten gebe es in Treuen jede Menge zu entdecken: zum Beispiel das Schloss, den Perlaser Aussichtsturm, das Naturdenkmal der Glöckleteiche, eine super-tolle Eisdiele oder den Walderlebnisgarten in Eich.

Von Jens Rometsch