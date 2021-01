Ansturm der Touristen im Ostharz: Polizei riegelt Straßen nach Schierke ab

Schierke/Leipzig

Leichter Frost und anhaltender Niederschlag haben große Teile Mitteldeutschlands in eine Schneedecke gehüllt. Nachdem am Samstag bereits der Westharz von Wanderern und Wintersportlern ins Visier genommen wurden, staute sich am Sonntag nun auch der Verkehr auf den östlichen Zufahrtsstraße in Richtung des beliebten Wintersportortes Schierke ( Sachsen-Anhalt). Dort gelten keine Ausgangsbeschränkungen, was offenbar viele Tagestouristen ausnutzen wollen.

„Nachdem es gestern ja bereits im Bereich Torfhaus im Westharz zu einem Ansturm gekommen war, haben wir nun auch im Ostharz mit Tagesausflüglern zu kämpfen. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens und sich bildender Staus in Richtung Schierke haben wir inzwischen mehrere Zufahrtsstraßen zum Harz gesperrt“, sagte Polizeisprecher Frank Küssner gegenüber der LVZ. Vor allem an der Kreuzung der Landstraßen 99 und 100 kurz vor Schierke sei die Situation problematisch, so Küssner.

Touristen wollen wandern und rodeln

Die Behörden raten ausdrücklich von Ausflügen in die Region ab. Skilifte sind nicht in Betrieb – allerdings ist beispielsweise der Brocken auch weiterhin für Tagestouristen geöffnet. Die Brockenbahn fährt derzeit zwar nicht bis zur höchsten Erhebung des Mittelgebirges, die Teilstrecke zwischen Wernigerode und Schierke ist aber weiterhin in Betrieb. Das nutzen am Sonntag offenbar auch viele Anreisende. Wie der Polizeisprecher erklärte, seien die Tagesausflügler vielfach mit dem Ziel in den Harz gefahren, im im Wald spazieren zu gehen oder mit den Kindern zu rodeln.

In Sachsen-Anhalt sind – wie im gesamten Bundesgebiet – Geschäfte, Schulen und Kindertagesstätten bis zum 11. Januar geschlossen. Zudem gibt es eine Kontaktbeschränkung auf maximal fünf Personen. Nächtliche Ausgangssperren und deutliche Einschränkungen der Bewegungsfreiheit am Tag, wie sie derzeit beispielsweise in Sachsen gelten, gibt es dort allerdings nicht.

Geringe Reisetätigkeit in Sachsens Wintersportorten

Im Nachbarland ist die Lage wahrscheinlich auch deshalb bisher ruhiger. In Sachsen kontrollieren die Behörden in den Skigebieten im Erzgebirge und im Vogtland die Zufahrtsstraßen und überprüfen dabei, ob unter Umständen triftige Gründe vorliegen. „Wir verzeichnen bisher ein eher geringes Aufkommen an Reisetätigkeit“, so ein Sprecher der Polizeidirektion Auerbach-Klingenthal. „Hin und wieder sind unseren Streifen Personen aufgefallen, die zurückgeschickt worden“, hieß es aus der für das Erzgebirge zuständigen Polizeidirektion in Chemnitz.

In den Nachtstunden hatten die sächsischen Beamten im Bereich Oberwiesenthal Kontrollen durchgeführt. „Schwerpunkt waren hierbei die Parkplätze, auf denen wiederholt die winterlichen Straßenverhältnisse für rasante Fahrmanöver genutzt werden“, hieß es am Sonntag. Dabei seien zehn Fahrzeuge und 26 Insassen aufgefallen, die sich in der Nacht ohne triftige Gründe auf den Parkplätzen aufhielten. Gegen die Personen wurden Platzverweise ausgesprochen und Anzeigen wegen Verstoßes gegen die Sächsische Corona-Schutzverordnung gestellt. Eines der der Fahrzeuge wurde sichergestellt, weil der aus dem Landkreis Zwickau stammende Fahrer inzwischen mehrfach gegen die Bestimmungen verstoßen hatte.

Impfzentrum im Vogtland beschmiert

Statt einem Ansturm von Tagestouristen registrierte die Polizei im sächsischen Vogtland am Wochenende allerdings einen Angriff auf das Impfzentrum in der Kleinstadt Treuen. Wie die örtlichen Behörden mitteilten, seien vier aufgestellte Wegweiser sowie das Gebäude mit dem Wort „Gift“ besprüht worden. Die Beamten im Polizeirevier Auerbach-Klingenthal fahnden nach den Tätern und bitten Zeugen um Hinweise.

Im Landkreis Vogtland wurden in der vergangenen Woche laut Sächsischem Sozialministerium insgesamt 2333 neue Corona-Fälle registriert. Damit stieg die 7-Tage-Inzidenz in der Region auf den bundesweiten Rekordwert von 1036 Fällen pro 100.000 Einwohnern.

Das über Norditalien liegende Tief „Lisa“ hat den Wintereinbruch in Mitteldeutschland zu verantworten. Bis auf einige Teile im Norden von Sachsen-Anhalt lag am Sonntag auf in den flachen Regionen überall Schnee. Im sächsischen Tiefland waren es beispielsweise zwei bis sechs Zentimeter, im Zittauer Gebirge oder Carlsfeld ( Erzgebirge) fast zehn Zentimeter und der Fichtelberg meldete am Morgen 18 Zentimeter - bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. „In Leipzig ist es die erste geschlossene Schneedecke nach fast zwei Jahren“, so ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

