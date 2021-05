​Anti-Corona-Proteste: Warum sich das kleine Zwönitz mit der Polizei anlegt

Zwönitz/Erzgebirge

Immer montags haben sie das ländliche Sachsen fest im Griff. Dann laufen die sogenannten Spaziergänger durch Orte wie Limbach-Oberfrohna, Hohnstein oder Hainichen, insgesamt etwa 70 kleinere sächsische Städte. Und überall scheinen sie sich einig zu sein: Corona ist gar nicht so gefährlich wie von der Regierung behauptet. Gegenprotest gibt es praktisch keinen.

Immer häufiger geraten die Teilnehmer mit der Polizei aneinander. Ein Hotspot der Gewalt ist seit einigen Wochen eine kleine Bergstadt im Erzgebirge: Zwönitz. Auch am vergangenen Montag gab es hier wieder Angriffe auf Polizisten, davon zeugen einige kurze Videoclips. Eine wütende Menge von 80 Personen ist zu sehen, die „Bullenschweine“ skandiert. Und deutlicher weniger Polizisten, die überfordert, beinahe ängstlich wirken.

Manche im Erzgebirge sagen: An der Gewalt von Zwönitz ist auch der Bürgermeister der Stadt schuld – weil er die Protestler in Schutz nimmt und die Strategie der Polizei kritisiert. Kann das stimmen?

Pfefferspray gegen Polizisten

Als am Montag eine Chemnitzer Hundertschaft in Zwönitz auflief, um den illegalen Aufzug zu stoppen, war die Polizeisprecherin Jana Ulbricht mit vor Ort. „Angriffe auf Beamte hat es schon bei anderen Protesten gegeben“, sagt sie am Dienstag der LVZ. „Aber diesmal war gar keine Trennung zwischen gemäßigten Corona-Kritikern und gewaltbereiten Störern mehr ersichtlich“, sagt sie. „Eigentlich wirkte die gesamte Menge angespannt und böswillig.“

Es sei, so Ulbricht, nicht möglich gewesen, mit den Teilnehmern des Aufzugs zu kommunizieren. Per Lautsprecherdurchsage hätten ihre Kollegen auf dem Zwönitzer Markplatz versucht, einen Anmelder für die Versammlung zu finden – vergebens. „Es ist immer unser Ansinnen, einen Protest in eine rechtliche Bahn zu lenken“, so Ulbricht. Die 80 Personen, die als verbotene Versammlung durch Zwönitz liefen, musste man daher stoppen.

In einigen Videoaufnahmen ist zu sehen, wie in der Folge mindestens sieben Personen gezielte Angriffe auf Polizisten verüben. Einige setzten Pfefferspray gegen die Beamten ein. Manche ziehen sich, für mehr Schlagkraft, feste Handschuhe über. Eine 57-Jährige biss einen Polizisten. Die Bilanz: Acht verletzte Polizisten und mehrere Anzeigen, unter anderem wegen schwerer Körperverletzung.

Bürgermeister kritisiert „schockierende Polizeieinsätze“

Fragt man den Bürgermeister, wie es zu der Gewalt in seiner Stadt kommen konnte, sagt der: „Bis die Polizei hier das erste Mal mit einer Hundertschaft aufgetaucht ist, gab es in Zwönitz keine Probleme.“

Wolfgang Triebert (51) von der CDU wurde 2008 als einziger Kandidat zum Zwönitzer Bürgermeister gewählt. Durch seine zerklüftete Stadt führen bereits seit März jeden Montag Anti-Corona-Spaziergänge. Und meistens blieb es dabei friedlich. In den letzten Wochen kam es allerdings zu immer heftigeren Auseinandersetzungen mit der Polizei.

Triebert nahm die Gewalt zum Anlass, am Freitag auf der Facebookseite seiner Stadt ein Statement veröffentlichen. Darin forderte er, gemeinsam mit dem Zwönitzer Stadtrat, ein „sofortiges Ende des Einkesselns friedlicher Bürger“ durch die Polizei. Die „schockierenden Polizeieinsätze“, hieß es weiter, würden „Aggressoren von Außerhalb“ anziehen, die auf Auseinandersetzungen aus seien. Zwönitz sei eigentlich „eine friedliebende Stadt“.

Rechtsextreme reisten extra nach Zwönitz

Tatsächlich waren am vergangenen Montag auch bekannte Rechtsextremisten nach Zwönitz gekommen, sie sind auf den Videos der Auseinandersetzungen zu sehen: Etwa Michael Brück, der stellvertretende Nordrhein-Westfalen-Landesvorsitzende der Partei „Die Rechte“. Oder der Chemnitzer Rechtsrock-Produzent Yves Rahmel.

Zwei Abende zuvor zeigte sich im nahe gelegenen Schwarzenberg, was passiert, wenn keine Polizei eingreift. Hier versammelten sich am Sonnabend 150 Personen im Stadtzentrum, hörten Musik, tranken, sangen, grölten. Als die Polizei anrückte, musste sie nicht eingreifen: Die Menge verteilte sich freiwillig.

„Rechte Gruppen versuchen Treffen zu kapern“

Dennoch dokumentierte die Polizei in ihrem Bericht „rechtsextremistische Parolen“ und „Sachbeschädigung“. Alexander Krauß, der hier CDU-Bundestagsabgeordneter ist, sagt: „Das waren wohl vor allem junge Leute, die nicht organisiert waren und privat Party gemacht haben.“ Solche Treffen hätten im Erzgebirge Tradition, es gäbe sogar ein Wort dafür: „hutzen“. Wenn die Kneipen im Erzgebirge zumachen, sagt Krauß, habe das daher auch weniger Wirkung, als beispielsweise in Leipzig.

Und die rechten Parolen? „Es gibt rechte Gruppen, die hier versuchen, solche Treffen zu kapern“, sagt Krauß. Aus einer zwar illegalen, aber unpolitischen Zusammenkunft, könne dann schnell ein gewalttätiger Anti-Lockdown-Protest werden. In Schwarzenberg war es so weit noch nicht gekommen.

Kretschmer will mit Bürgermeister telefonieren

Nach Zwönitz hingegen könnten auch am kommenden Montag wieder gewaltbereite Teilnhemer anreisen. Auch die Chemnitzer Polizei beobachtet das Geschehen. Der sächsische Innenminister Roland Wöller (CDU) verteidigte am Dienstagnachmittag den Polizeieinsatz in Zwönitz. Und Ministerpräsident Michael Kretschmer kündigte an, mit dem Bürgermeister der kleinen Bergstadt telefonieren zu wollen.

Von Josa Mania-Schlegel