Antisemitisches Tatmotiv: Soko Rex ermittelt nach Angriff auf Jüdin in Leipzig

Leipzig/Dresden

Nach dem Angriff auf eine bis dato im Leipziger Stadtteil Gohlis lebende israelische Staatsbürgerin hat inzwischen die Sonderkommission Rechtsextremismus („Soko Rex“) des Landeskriminalamts die Ermittlungen übernommen. „Die Soko Rex bearbeitet Delikte der politisch motivierten Kriminalität. In diesem Fall besteht der Verdacht einer antisemitischen Tat“, erklärte ein Sprecher am Dienstag auf LVZ-Nachfrage. Aufgrund des noch laufenden Verfahrens wurden keine Angaben zum aktuellen Ermittlungsstand gemacht.

Bis dato war der Fall beim Staatsschutz in Leipzig geführt worden. Die Beamten gingen dem Anfangsverdacht einer Nötigung nach und überprüften Anhaltspunkte für weitere Straftatbestände. Wie es am Dienstag dazu aus Dresden hieß, übernehme die „Soko Rex“ unter anderem auch dann die Ermittlungen, wenn der Fall von einem erheblichen öffentlichen Interesse sei und das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung beeinträchtigt werden könnte.

Nachbarin wollte sie gewaltsam vertreiben

Der 26-Jährige war am Abend des 10. Mai von ihrer deutschen Nachbarin erst gewaltsam am Betreten des Hauses gehindert worden. Später versuchte die Angreiferin angeblich auch in die Wohnung der jungen Frau einzudringen und sie aus dem Haus zu vertreiben. Andere Nachbarn im sonst voll vermieteten Gebäude seien ihr nicht zu Hilfe gekommen, schrieb die junge Frau später in einem im Internet veröffentlichten Beitrag. Die alarmierte Leipziger Polizei sei erst nach etwa einer Stunde zu Hilfe gekommen. Und erst als die Beamten ein zweites Mal gerufen wurden, habe sich die Situation beruhigen können.

Auslöser des Angriff sei gewesen, als die bis dato freundliche Nachbarin erfuhr, dass die 26-Jährige mit einer Freundin Hebräisch spricht und dass sie aus Israel stammt. „Sie fragte uns, ob wir Juden sind und warum wir hier seien?“, schrieb die junge Frau in ihrem Beitrag. Aus Angst vor weiteren Angriffen habe sie Leipzig inzwischen wieder verlassen.

