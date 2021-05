Anträge auf Corona-Hilfe sind in Sachsen nur noch digital möglich

Leipzig

Gehen Mitarbeiter in Quarantäne können Arbeitgeber den Verdienstausfall geltend machen. Seit Kurzem aber nur noch auf digitalem Wege - weil die Flut der Anträge so groß ist und die Behörden Schwierigkeiten bei der Bearbeitung haben. Die Änderung kommt nicht überall gut an.

Post-Anträge werden abgelehnt

Um die Anträge schneller bearbeiten zu können, sollen diese künftig nur noch digital angenommen werden, teilte jetzt die Landesdirektion Sachsen mit. Auch inhaltlich habe man die Antragsformulare aktualisiert. „Der Antrag in Papierform ist damit nicht mehr möglich.“ Auf dem Postweg eingehende Anträge würden damit ab Dienstag (25.05.21) automatisch abgelehnt.

Bei der Industrie- und Handelskammer zu Leipzig sorgt das für Kritik. „Gerade in der aktuellen Situation sollten möglichst sämtliche Kommunikationskanäle offen gehalten werde“, sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas Hofmann der LVZ. Anträge per Post nicht mehr anzunehmen sei die falsche Botschaft zur falschen Zeit. „So wird der Eindruck erweckt, Antragsteller abschrecken zu wollen.“

Mit der ausschließlich digitalen Variante schließe man außerdem Regionen mit schwacher digitaler Infrastruktur aus „Der versäumte Ausbau dieser wichtigen Infrastruktur wurde seit Corona mehr als sichtbar!

IHK fordert mehr Personal

Das jedoch die Versäumnisse der Vergangenheit jetzt auch gegen die regionale Wirtschaft ausgespielt werden, ist so nicht akzeptabel.“ Die IHK fordere daher eine Aufstockung der Kapazitäten bei der Bearbeitung.

Einen Antrag können Arbeitgeber aber auch Soloselbstständige für Verdienstausfälle stellen, die wegen einer behördlich angeordneten Quarantäne oder eines Tätigkeitsverbots entstanden sind. In den ersten sechs Wochen gehen Arbeitgeber in Vorleistung und zahlen ihren Beschäftigten die Entschädigung als Lohnfortzahlung.

Von ade