Dresden

Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) haben bislang bei 143 Kunstwerken ihres Bestandes die Titel geändert, weil die historische Namensgebung diskriminierend oder rassistisch war. Das gilt beispielsweise für den um 1724 geschaffenen „Mohr mit Smaragdstufe“ in der Schatzkammer Grünes Gewölbe, teilte das Kulturministerium in einer am Montag veröffentlichten Antwort auf eine Kleine Anfrage des AfD-Abgeordneten Thomas Kirste mit. Auch Bezeichnungen wie Zigeuner oder Eskimo wurden geändert.

Der „Mohr mit Smaragdstufe" in Dresden. Quelle: ddp

Laut Ministerium werden seit Anfang 2020 in den SKD Werke der verschiedenen Sammlungen auf rassistische oder anderweitig diskriminierende Begriffe oder Inhalte überprüft. Der Bestand aller bislang in der Daphne-Datenbank erfassten Objekte betrage knapp 1,5 Millionen. Bei 143 Objekten sei der Wortlaut entfernt worden, indem Titel neu vergeben beziehungsweise einzelne Begriffe bei elf Objekten mit Asterisken (****) markiert wurden. Bei der Online-Präsentation der Werke würden die historischen Titel wieder sichtbar, wenn die hinter den Asterisken hinterlegte Schaltfläche angeklickt und die entsprechende Auswahloption ausgewählt wird, hieß es.

Kritik von der AfD

„Es ist mir unbegreiflich, wie hier sächsisches Kulturgut von europäischer Bedeutung verunstaltet wird. Was ist an der Bezeichnung ‚Eskimo‘ oder ‚Eingeborener‘ rassistisch oder abwertend? Noch abenteuerlicher wird es bei den Bezeichnungen ‚dunkelhäutig‘ und ‚afrikanisch‘. Diese linke Bilderstürmerei muss umgehend gestoppt werden“, erklärte Kirste. „Das Zigeunermädchen“ heiße jetzt nur noch „Mädchen“ und verliere damit elementare Teile seiner Sinnhaftigkeit. „Das Gleiche gilt, wenn aus ‚ein kniender Mohammedaner‘ ‚ein kniender Mann‘ wird – der historische Kontext wird zerstört“, so der AfD-Abgeordnete.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Erschreckend sei laut Kirste, dass ein CDU-geführtes Kultusministerium diese abenteuerliche Kampagne der politischen Korrektheit duldet. „Beim Juwelen-Diebstahl im Grünen Gewölbe, der erst durch schlechte Sicherheitsmaßnahmen möglich wurde, erfolgten keinerlei personelle Konsequenzen. Kampagnen gegen unser historisches Kulturgut sind CDU-Kulturministerin Barbara Klepsch offensichtlich wichtiger“, sagte Kirste.

Von dpa