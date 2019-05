Leipzig

Klangteppiche wabern durchs Foyer. Von der Decke hängen schmale Röhrchen mit rotem Licht herab. Hier in Leipzigs alter Hauptpost, die jetzt „Felix im Lebendigen Haus“ heißt, haben sich die SPD-Fraktionschefs von Bund und Ländern sowie die EU-Abgeordneten der Partei für zwei Tage einquartiert. Nicht, um zu chillen, sondern um eine Erklärung für mehr soziale Gerechtigkeit in Deutschland zu verabschieden.

Die hat durchaus Potenzial, wenn es darum geht, Ungleichheiten zwischen Ost und West oder zwischen Stadt und Land abzubauen. So will die Partei eine Grundrente für Menschen, die 35 Jahre lang gearbeitet oder Kinder aufgezogen haben. Sie soll dabei klar über dem liegen, was einer bekommt, der in dieser Zeit nicht gearbeitet hat. Auch einen auf fünf Jahre befristeten Mietenstopp möchte die SPD erreichen und dass ein Mietspiegel künftig nicht für vier, sondern für sechs Jahre gilt. Um Wohnen bezahlbar zu machen.

All das aber wird von der K(ühnert)-Frage überlagert. Seit der aufmüpfige Juso-Chef in der „Zeit“ zum Thema Sozialismus gesagt hat, er trete für eine Kollektivierung großer Unternehmen „auf demokratischem Wege“ ein und dabei explizit BMW nannte, hat die Republik eine neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Für eine um Souveränität bemühte SPD-Chefin Andrea Nahles ist es auf der Pressekonferenz die Quadratur des Kreises. „Ich finde die Antworten, die er gibt, falsch“, sagt sie und attestiert dem Gescholtenen gleichzeitig, die richtigen Fragen gestellt zu haben. Nein, genervt sei sie nicht, gibt Nahles zu Protokoll und „zur Brust genommen“ habe sie Kühnert auch nicht. Die Jusos führten „einen unheimlich engagierten Europawahlkampf“, und zu dessen Eröffnung werde sie Kühnert gleich in Saarbrücken sehen. Was denn gegen die Verstaatlichung von BMW spreche, fragt ein Journalist harmlos. Nahles Augen verengen sich drohend. „Da spricht eine Menge dagegen. Das können wir gern in Ruhe besprechen.“

Sachsens SPD-Fraktionschef Dirk Panter versucht noch einmal, die Luft aus dem Thema zu lassen und Nahles den Rücken zu stärken. Schließlich habe Kühnert von Utopien gesprochen, die auf demokratischen Weg erreicht werden müssten. „Da muss man lange, lange daran arbeiten“, sagt Panter. Jetzt aber stünden zunächst konkrete Probleme auf der Agenda, um die man sich kümmern müsse.

Eine halbe Stunde später am Fahrstuhl nach unten atmet Nahles kurz durch. „Es gibt nur dieses eine Thema“, raunt ihr ein Mitarbeiter besorgt zu. „Das gibt sich mit der Zeit“, sagt Nahles, die selbst einst an der Spitze der Jusos stand. Dann betritt sie den Lift nach unten. Vize-SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel kommt – ein trockenes Brötchen kauend – hastig hinterher gedrängt. Sie esse ja lieber Linsen- als Erbsensuppe, sagt Nahles zu ihm. Wären Journalisten im Fahrstuhl, würden sie wohl von einem Freudschen Versprecher ausgehen: Weil wohl nicht nur die SPD-Chefin hofft, dass die Erbsenzählerei im Falle Kühnert rasch ein Ende findet.

Von Roland Herold