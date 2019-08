Wurzen

Bereits Dienstagabend wurde bekannt, dass bei mindestens einer Person die Personalien festgestellt werden mussten, weil der Mann einen Hitlergruß zeigte. Am Dienstag vermeldete die Polizei Sachsen, dass „zahlreiche Straftaten festgestellt“ wurden und entsprechende Verfahren eingeleitet sind.

Wie die Polizeidirektion Leipzig informierte, sind dabei insgesamt fünf Anzeigen wegen Verwenden des Hitlergrußes eingegangen. Ihnen wird vorgeworfen, Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verwendet zu haben. Die Polizei hat gegen die Verdächtigen Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zudem liegen Verstöße gegen das Vermummungsverbot vor, auch Widerstand gegen Vollzugsbeamte und die Leugnung des Holocaust wurden aktenkundig.

Verurteilung in Chemnitz folgte im Schnellverfahren

Zu einer ähnlichen Situation war es auch auf einer Kundgebung der rechtspopulistischen Gruppe Pro Chemnitz am vergangenen Sonntag in Chemnitzgekommen. Hier hatte die Polizei einen 19-Jährigen dabei beobachtet, wie er den Hitlergruß zeigte. Der Mann wurde bereits am Montag durch den Jugendrichter des Amtsgerichts Chemnitz verurteilt – ob ein solches Schnellverfahren auch in Wurzen eine Option ist, wird sich erst nach Abschluss des Ermittlungsverfahren zeigen.

Am Dienstagabend kam esim Rahmen einer Protestdemo in Wurzenzu mehreren Anzeigen. „Den Rechten den Einzug in den Stadtrat vermiesen“, hieß es vorab im Aufruf zu der Demonstration, die das Leipziger Bündnis „Ladenschluss“ sowie die Leipziger Gruppierung „Rassismus tötet!“ organisiert hatten. Mit der Aktion wollten sie ein Zeichen gegen den Einzug der AfD und des Neuen Forum für Wurzen (NFW) in den Stadtrat setzen. Die Bündnisse haben auf Twitter mehrere Videos veröffentlicht, auf denen verfassungswidrige Hassparolen der Rechten zu hören sind.

Von Tilman Kortenhaus und Thomas Lieb