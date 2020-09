Apfelernte: Wöllmens Obstbauer rechnet mit großen Ausfällen

Eilenburg

Mit seinem blauen Transporter fährt Dieter Dottermusch langsam durch die Plantage unweit der Pehritzscher Straße. Dicht an dicht hängen hier die Bäume voll mit knackigen Äpfeln. Ein Anblick, der dem Obstbauern, der seit 1991 den Hof in Wöllmen als direktvermarktenden Obstbaubetrieb betreibt, eigentlich freuen könnte. Allerdings, so wie hier beim Gala Montia, sieht es keineswegs überall auf der rund 20 Hektar großen Apfelbaum-Fläche aus. Nur ein paar Reihen weiter ist das Bild beim Gala oder Rubin schon anders.

Zur Galerie Auf der Plantage von Obstbauer Dieter Dottermusch in Wöllmen läuft die Apfelernte auf Hochtouren.

Die Äpfel sind klein, viele werden gar nicht den Weg in die großen Erntekisten finden. Deutlich werden die Folgen der Wetterextreme auch bei den Pflaumen. „Sie haben Durst“, zeigt Dottermusch auf die vertrockneten Blätter.

Ernte-Stress in den nächsten 14 Tagen

Zu tun haben die Erntehelfer in diesen Tagen dennoch ausreichend „Wir haben grad richtig Druck, vor allem in den nächsten 14 Tagen. Gala, Rubin, Topas müssen jetzt vom Baum.“ Ebenso der Wellant, eine neue Sorte im Sortiment: „Viele sagen, alte Sorten sind für Allergiker besonders verträglich. Es gibt aber auch genug neue.“

Verschärfte Einreisebedingungen für Erntehelfer aus dem Ausland

Verkauft werden die Äpfel im Hofladen und auf Wochenmärkten in Eilenburg und Düben. Trotz der Corona-Krise kann der Wöllmener bei Erdbeeren und Äpfeln auf je rund zehn polnische Erntehelfer setzen. Angesichts der Corona-Pandemie ein erschwertes Unterfangen, was zusätzlich kostet. Immer wieder gibt’s neue Einreisebestimmungen, inklusive damit verbundener Tests für die Helfer.

Trockenheit , Frost und Sturm und die Folgen

Als Landwirt braucht man Nerven, das weiß Dieter Dottermusch. Dennoch kann er nicht verhehlen, dass die Sorgen, die ihn und seine Kollegen in der Region umtreiben, groß sind: „Es ist ein extremes Jahr.“ Die Trockenheit das dritte Jahr in Folge hinterlässt Spuren. „Für den Stoffwechselprozess der Äpfel ist das nicht gut.“ Wie extrem die Niederschlags-Lage ist, sieht der Obstbauer auch auf dem eigenen Grundstück. Dort gibt es einen Schachtbrunnen. „Aus den letzten 100 Jahren ist nicht überliefert, dass er mal leer war – dieses Jahr ist er es.“

Hinzu kamen Frosteinbrüche vor Ostern und am 13. Mai, die vermehrt zu sogenannten Frostnasen auf der Schale geführt haben. Ein kleiner optischer Makel, der keinerlei Auswirkungen auf den Geschmack hat, setzt Dottermusch auf Toleranz der Kunden. Als ob Frost und Trockenheit nicht schon ausreichten, kam Ende August der Fast-Orkan hinzu. Jedes Wetterereignis für sich kostet Kraft und Nerven, alles zusammen potenziert die Probleme um ein Vielfaches.

Ohne zusätzlich Bewässerung wird es nicht gehen

Die Wetterextreme lassen dem Obstbauern keine andere Chance als umzudenken. Ohne zusätzliche Bewässerung hätte es schon in diesem Jahr keine Erdbeeren gegeben, auch bei Äpfeln und Pflaumen wird sich Dottermusch künftig nicht allein auf den Regen verlassen. Allerdings, die kompletten 20 Hektar, die allein die Apfelbäume besetzen, zu bewässern, ist illusorisch.

Das 23. Hoffest musste abgesagt werden

Eigentlich hätten in diesen Tagen wieder Tausende Obsthof und Plantagen im kleinen Jesewitzer Ortsteil angesteuert. Doch das 23. Hoffest musste coronabedingt abgesagt werden. Ein herber Rückschlag auch für die vielen regionalen Händler aus nah und fern. Die Ernte-Einbußen, die sich jetzt abzeichnen, sind immens. Rund 60 Prozent bei Pflaumen, 50 Prozent bei Äpfeln – so liegen die Schätzungen. Mit Blick auf diese Größenordnungen hat Dottermusch die Hoffnung – „dass es nächstes Jahr besser wird.“ Gehofft hat er dies 2019 allerdings auch schon ...

