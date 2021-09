Altenburg/Meuselwitz

Michael Becher steht mit gemischten Gefühlen hinter seiner Ladentheke. Einerseits freut sich der Altenburger auf den nahen Ruhestand. Andererseits schmerzt den 64-Jährigen der Abschied von seiner Kreuz-Apotheke. Kein Wunder. Denn er und seine Frau Silvia schließen mit dem heutigen Donnerstag die Pharmazie in der Gabelentzstraße, am Fuße des Schlossbergs, nach fast genau 31 Jahren zu. Und zwar für immer.

Michael Becher: „Apotheke hätte gut weiter existieren können“

Die Entscheidung ist dem Ehepaar alles andere als leicht gefallen. Aber es geht nicht anders. Denn die 61-jährige angestellte Apothekerin und ihr Mann schaffen es nicht mehr, schmeißen den Laden schon seit Wochen mit einer einzigen verbliebenen Angestellten allein. Alle anderen haben gekündigt, nachdem sich abzeichnete, dass Michael Becher niemanden findet, der die Apotheke übernimmt. Und darin liegt das Grundproblem.

Was der gebürtige Hallenser bei seiner Nachfolger-Suche in den vergangenen drei Jahren erlebte, klingt unglaublich, ist aber bittere Realität. Denn obwohl er die Kreuz-Apotheke – inklusive Einrichtung im Wert von über 100. 000 Euro – verschenken wollte, fand sich niemand. „Die Apotheke schreibt und schrieb immer schwarze Zahlen, so dass sie hätte gut weiter existieren können“, versichert der Inhaber. Zwar sei die Inneneinrichtung abgeschrieben und „ein gewisser Investitionsstau“ da. „Aber man hätte sofort loslegen und alles nach und nach erneuern können.“

Vor der Kreuz-Apotheken am Fuße des Schlossbergs konnte man immer gut parken. Das ist mit dem morgigen Tag aber vorbei. Quelle: Mario Jahn

Zu geringer Umsatz, zu viel Arbeit und Verantwortung

Mit fünf Kandidatinnen und Kandidaten hat Michael Becher allein dieses Jahr gesprochen. „Aber je tiefer sie in die Materie eingedrungen sind, desto größer wurden die Bedenken“, erzählt der Altenburger. Winkten die einen ab, weil ihnen Gesamtumsatz und Gewinnversprechen der kleinen Apotheke zu gering waren, scheuten andere den Aufwand von 55 und mehr Wochenstunden – und die Verantwortung. Zunehmende Bürokratie und Unsicherheiten aufgrund des 2022 kommenden elektronischen Rezepts tun das Übrige. „Potenzielle Nachfolger sehen die Gefahr, dass die Rezepte durch viele zugelassene Apps ins Ausland gehen“, so Becher. „Denn in Deutschland gibt es – im Gegensatz zu vielen anderen Ländern – kein Versandverbot für rezeptpflichtige Arzneimittel.“

Personalmangel bei Pharmazeuten – und leere Versprechen

Das ist die eine Seite. Auf der anderen stehen insgesamt zu wenig Pharmazeuten, weil insbesondere in Mitteldeutschland Studienplätze und damit Absolventen fehlen. So kämen in Jena auf einen Studienplatz bis zu sieben Bewerber, in Leipzig sei es ähnlich, berichtet Dr. Lutz Gebert und nennt damit den Hauptgrund, warum jetzt gleich drei Apotheken im Altenburger Land dicht machen und es damit 20 im benachbarten Sachsen in den vergangenen zwei Jahren gleichtun.

Der Sprecher der Kreisapothekerschaft im Altenburger Land, Dr. Lutz Gebert, kritisiert schon länger die Untätigkeit der Politik im Hinblick auf den Pharmazeuten-Mangel. Quelle: Mario Jahn

Der Sprecher der Altenburger Kreisapothekerschaft muss es wissen. War der 59-Jährige bis vor zwei Jahren doch Vize-Chef der Thüringer Landesapothekerkammer. Und auch jetzt wird er nicht müde zu kritisieren, dass die Politik bisher nur leere Versprechungen gemacht habe, das Nachwuchs-Problem ernsthaft anzugehen. Schließlich führe die Bundesagentur für Arbeit den Apotheker seit sieben Jahren als Mangelberuf. Kleiner Lichtblick: Der neue Campus der Universität Jena, in den auch die bisher über die ganze Stadt verstreute Pharmazie einziehen soll.

Trotz Finanzberater: Auch Meuselwitzerin findet niemanden

Eine Maßnahme, die für Karin Gräser zu spät kommt. Wie Familie Becher schließt die 66-Jährige ihre Sertürner-Apotheke in Meuselwitz zum Monatsende – nach 17 Jahren und hinterlässt eine Lücke. Sechs Jahre hat die angehende Rentnerin vergebens eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger gesucht und investierte dafür sogar 6000 Euro in einen Finanzberater aus Leipzig. Doch als es ernst wurde, sagte die Kandidatin ab. „Zu viel Arbeit“, fasst die gebürtige Quedlinburgerin die Gründe zusammen. Immerhin übernimmt ihr Mann Christian, der Am Baderdamm schräg gegenüber die Alte Stadt-Apotheke betreibt, alle ihre Angestellten und die Medikamenten-Versorgung des nahen Pflegeheims.

Nach 17Jahren schließt Karin Gräser ihre Sertürner-Apotheke in Meuselwitz zu. Auch sie hat niemanden gefunden, der ihren Job übernimmt. Quelle: Mario Jahn

Emotionales Ende einer 150-jährigen Tradition

Vom Personalmangel bei Pharmazeuten kann auch Michael Becher ein Lied singen. Denn noch nicht einmal seine Idee, einen Apotheker anzustellen und weniger zu arbeiten, war umsetzbar. Schaue man sich bei der Landesapothekerkammer die Stellenrubrik an, stehen „100 Angeboten zehn Gesuche gegenüber“, sagt er. Also macht er mit der Kreuz-Apotheke jenen Betrieb zu, den er bereits seit 1987 leitet. Damals war er noch eine Außenstelle des Pharmazeutischen Zentrums Altenburg, in dem die Apotheken in und um die Skatstadt zu DDR-Zeiten zusammengefasst waren.

Mit der Ära Becher endet zugleich die über 150-jährige Tradition des Arzneimittelhandels schräg gegenüber des Lindenau-Museums. Denn die 1870 gegründete Kreuz-Apotheke ist zugleich Altenburgs drittälteste Pharmazie. Daher wundert nicht, dass in letzter Zeit zahlreiche „Abschiedszeitungen“ über die Ladentheke gingen und es „viele rührselige Gespräche gab“, wie der 64-Jährige erzählt. Es gebe eben Kunden, „die sind nah am Wasser gebaut“.

Auch die Schmöllner Stadt-Apotheke macht Ende Oktober dicht, weil die Filialleiterin gekündigt hat und sich kein Ersatz fand. Quelle: Mario Jahn

Mehr Zeit für Familie und Reisen

Und wie geht es ihm selbst dabei? Er müsse sich mitunter zusammenreißen, gibt Becher zu. „Daran merkt man, dass man den Beruf gern gemacht hat.“ Ganz lassen kann und will er es deshalb nicht und wird – angesichts der angespannten Personalsituation – mit seiner Frau künftig „Urlaubsvertretungen“ in anderen Apotheken machen. Ansonsten wollen beide reisend vor allem Deutschland erkunden, sich stärker um die beiden in Italien lebenden Enkel kümmern und die Sprache lernen. „Das hält den Geist beweglich“, sagt der Noch-Apotheker. Das liefert zugleich den Grund, warum sich zu seinem weinenden Auge auch ein lachendes gesellt.

