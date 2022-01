Leipzig

Apotheken in Sachsen stehen kurz davor, in die Impfkampagne einzusteigen. Mit der Änderung der Impfverordnung des Bundes, die am Dienstag in Kraft getreten ist, hat der Gesetzgeber das notwendige rechtliche Fundament geschaffen: Neben den Apotheken können nun auch Zahn- und Tierärzte Impfdosen verabreichen.

Die Sächsische Apothekerkammer geht davon aus, dass sich Filialen spätestens ab Februar beteiligen werden. „Apotheken, die Impfungen durchführen wollen, müssen zunächst eine theoretische und praktische Schulung absolvieren“, sagte die Sprecherin der Kammer für Leipzig, Claudia Sehmisch, der LVZ. Die Lehrgänge liefen im Januar auf Hochtouren. Zum Einsatz sollen die Präparate von Biontech und Moderna gleichermaßen kommen – und, wenn lieferbar, auch der Impfstoff Novavax.

Nicht alle Apotheken machen mit

Allerdings heißt das nicht, dass Apotheken Impfungen dann tatsächlich breitflächig anbieten: Sehmisch, die mit der Albert-Schweitzer-Apotheke in Leipzig selbst eine Niederlassung betreibt, möchte nach eigener Aussage nicht sofort Dosen verabreichen. „Wir sind dazu logistisch und personell nicht unmittelbar in der Lage“, sagte sie. So könnten die Impfungen nicht im Verkaufsraum der Apotheke durchgeführt werden, notwendig sei ein separates Zimmer. „In dem Fall haben größere Apotheken einen Vorteil“, so Sehmisch, zumal sie derzeit bereits Corona-Tests durchführe.

Die Apothekerkammer geht ferner davon aus, dass sich vor allem Apotheken um eine Impfung bemühten, die einen Bedarf erkennen. Sehmisch von der Apothekerkammer berichtet etwa von vier Allgemeinmedizinern in ihrer unmittelbaren Umgebung. „Daher gibt es bei mir den Bedarf nicht so sehr.“ Chancen sehe sie vor allem für den ländlichen Raum.

Startzeitpunkt für Tierärzte fehlt noch

In Wartestellung befindet sich hingegen Birgit Schade, Geschäftsführerin dreier Apotheken in Leipzig. „Wir haben alle die notwendigen Kurse belegt und warten noch auf die Freigabe durch die Kammer“, erklärt sie. „Die Impfkampagne liegt also in der Schublade“.

Allerdings seien wichtige Fragen noch ungeklärt – etwa was die Abrechnungen und das Melden der Impfungen betrifft. Aus Sicht der Apothekerin ebenfalls eine Herausforderung: Sie muss zusehen, in kurzer Zeit möglichst viele Impfwillige zu spritzen, sonst verfallen die Dosen. Daher setze sie künftig auf eine Terminvereinbarung, etwa online oder per Telefon.

Auch Tierärzte sollen laut Beschluss der Gesundheitsminister von Bund und Ländern Corona-Impfungen durchführen – an Menschen natürlich. Ein konkreter Startzeitpunkt scheint hierbei noch nicht festzustehen, wie von der Bundestierärztekammer zu hören war. „Wie warten noch auf die Freischaltung des Schulungsportals“, erklärte eine Sprecherin. Im Anschluss müssten die Veterinärmediziner eine fünfstündige Online-Schulung absolvieren – und diese mit zwei Stunden Praxis komplettieren. „Die Tierärzte können dazu etwa in einem Impfzentrum helfen“, hieß es.

Zahnärzte spätestens Ende des Monats bereit

Holger Weißig, Vorstandsvorsitzender der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Sachsen, meldet derweil eine hohe Bereitschaft unter sächsischen Zahnarztpraxen, ebenfalls zu impfen. „450 Praxen haben sich bereit erklärt, in der eigenen Praxis zu impfen, 280 würden in den Impfzentren helfen“, sagte er im Gespräch mit der LVZ. Bei Letzterem erhielten Ärzte aber zum Teil schon die Rückmeldung, dass sie nicht gebraucht würden. Der Vorsitzende monierte außerdem eine fehlende Koordinierung zwischen den unterschiedlichen Akteuren in der Impfkampagne. So bestehe die Gefahr, dass Impfdosen verfielen, weil Patienten etwa kurzfristig absagten. „Da ist ein Stück weit Aktionismus dabei“, sagte Weißig. Ihm zufolge seien Zahnärzte zwischen Mitte und Ende des Monats in der Lage, selbst Spritzen zu setzen.

