Eine App für Hobby-Näher: So erleichtern zwei Dresdner Nähbegeisterten das Leben

Dresden

Eigentlich ist eine Handarbeits-App die logische Konsequenz, wenn sich eine passionierte Hobby-Näherin mit einem Informatiker zusammentut. Nadine und Manuel Weißbach sind seit elf Jahren zusammen, seit zwei Jahren verheiratet und arbeiten seit 2016 an einem weiteren gemeinsamen Projekt: Der Näh-ich-mir-App. Mit der Smartphone-Anwendung wollen sie Handarbeits-Fans helfen, ihr Hobby zu organisieren und sich zu vernetzen. „Gedacht ist das Ganze wie ein Schweizer-Taschenmesser – wir wollen alles zur Verfügung stellen, was Nähbegeisterte so brauchen“, sagt Manuel Weißbach.

Nähprojekte verwalten und Stoffmärkte finden

Die Idee kam dem Paar auf einer Australienreise vor drei Jahren – Nadine, eigentlich studierte Landschaftsarchitektin, hatte gerade ihren Bürojob gekündigt. „Ich wusste, dass ich für mich etwas ändern muss“, sagt die 32-Jährige heute. „Es klingt vielleicht naiv – aber ich halte das Leben für zu kurz, um etwas zu machen, das mich nicht hundertprozentig erfüllt“. Zusammen mit Manuel entwickelte sie noch im Urlaub die Idee zur Näh-App. „Es lag eigentlich sofort auf der Hand, dass es in die Richtung geht“, sagt Manuel, der seit Jahren von der Leidenschaft seiner Frau profitiert: Gekaufte Kleidung findet sich kaum noch im gemeinsamen Kleiderschrank. Der 32-Jährige selbst bezeichnet sich als „ziemlichen IT-Freak“, der auch in seiner Freizeit gerne eigene Software entwickelt. „Wenn ich auf ein Problem stoße, für das es noch keine gute Lösung gibt, zwingt mich mein Gehirn förmlich dazu, nach einer zu suchen“, erklärt er.

Nutzeroberfläche der App "Näh ich mir" Quelle: Nadine und Manuel Weißbach

Folgerichtig habe der nächste Schritt darin bestanden zu analysieren, ob es für Nähbegeisterte ein solches Problem zu lösen gebe. „Wir haben herausgefunden, dass sich viele Leute in Facebookgruppen organisieren und dort zum Beispiel nach Stoffläden oder Märkten in ihrer Nähe suchen“, so Nadine. Als erste Funktionen für die App entwickelten beide deshalb eine entsprechende Übersichtskarte, die mittlerweile mehr als 2000 Fachgeschäfte in Deutschland, Österreich und der Schweiz erfasst. Daneben können Nutzer ihre aktuellen Nähprojekte verwalten, Maße speichern und ein Warenlager anlegen, das alle vorhandenen Kurzwaren und Stoffe katalogisiert. Ihrer Erfahrung nach sei das für viele Nähende wichtig, um überhaupt wieder eine Übersicht zu bekommen, erzählt Nadine. Bis zu 1000 Stoffe befänden sich bei einigen in überquellenden Schubladen, Kisten und Schränken: „Wir wurden schon von Leuten angeschrieben, die mittlerweile mehr Quadratmeter Stoff angehäuft haben, als sie über Wohnfläche verfügen“.

Crowdfunding-Kampagne soll iOS-Version sichern

In Zukunft sollen noch weitere Funktionen hinzukommen: Etwa ein Nähalbum, in dem neue Lieblingsstücke mit der Community geteilt werden können. Auch eine Version für Apple- und PC-Nutzer soll es bald geben. „Viele User wünschen sich das schon lange, aber weil wir die App nicht kommerziell betreiben wollen, konnten wir das bisher nicht leisten“, sagt Manuel. Nur die Serverkosten würden über Werbung in der App und ein Unterstützermodell finanziert. Damit die Neuerungen technisch umsetzen können, wollen die Weißbachs ab dem 19. Januar über die Crowdfunding-Plattform „Startnext“ finanzielle Unterstützung gewinnen. 15 000 Euro werden benötigt, um die Grundfunktionen der App auch für I-Phone-Nutzer zu sichern, für die Vollversion wären es 25 000 Euro.

Von Hanna Gerwig