Berlin

Am Montagnachmittag verhandeln die Kultusminister der Länder im Rahmen einer Telefonkonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) über das weitere Vorgehen für Schülerinnen und Schüler. Mit Veröffentlichung möglicher Ergebnisse wird nicht vor Dienstag gerechnet. Im Vorfeld des Gesprächs haben sich die beiden Gewerkschaften Erziehung und Wissenschaft ( GEW) sowie Verband Bildung und Erziehung (VBE) allerdings bereits mit einem eindringlichen Appell an die Verhandelnden gerichtet. „Der Gesundheits- und Infektionsschutz der Lehrenden und der Lernenden muss im Zentrum aller Entscheidungen stehen, wenn die Schulen wieder schrittweise öffnen“, hieß es in einer am Montag veröffentlichten, gemeinsamen Stellungnahme.

Statt eines Wettbewerbs, wer zuerst wieder Schulen öffne, müssten die Vorschläge des Robert-Koch-Instituts ( RKI) den verbindlichen Rahmen setzen. Die Schulen bräuchten einen klaren Rahmen, innerhalb dessen nach den Möglichkeiten vor Ort entschieden werde. Dafür seien die Expertise der Beschäftigten und die Interessen der Eltern einzubeziehen. Vor Ort müsse eine Gefährdungsbeurteilung vorgenommen werden. Vor der Öffnung müssten Gesundheitsschutz, Pädagogik und Organisation des Schulweges abgestimmt werden, hieß es weiter.

Anzeige

Flexibel auf Lernstand reagieren

„Schülerinnen und Schüler können aufgrund der Schulschließungen nicht den durch die curricularen Vorgaben vorgesehenen Lernstoff beherrschen. Darauf muss entsprechend flexibel reagiert werden“, sagte die GEW-Bundesvorsitzende Marlis Tepe und verwies darauf, dass benachteiligte Kinder und Jugendliche sowie solche mit Lernschwächen besonders beachtet werden müssten. Sie warnte auch davor, Abschlussprüfungen um jeden Preis durchführen zu wollen. Das führe zu Ungerechtigkeiten.

Weitere LVZ+ Artikel

Für VBE-Chef Udo Beckmann steht darüber hinaus die Einhaltung von Hygienestandards im Fokus. „Wenn das für eine Schule nicht gewährleistet werden kann, darf sie nicht geöffnet werden. Zudem brauchen Schulleitung eine Ansprechperson, mit der sie diese Belange schnell klären kann“, so Beckmann. Er verwies auf Rückmeldungen aus den Schulen zu den bereits begonnenen Schulöffnungen in einigen Ländern: „Diese zeigen deutlich, dass die Vorlaufzeiten für die Umsetzung in der Regel nicht ausreichend sind. Die Umgestaltung der Klassenzimmer, die Besorgung von Seife und Papierhandtücher und auch die Zusammenstellung von Informationen für Schülerinnen und Schüler brauchen Zeit.“

Mehr zum Thema:

Mehr zum Thema:

Debatte ums „Sitzenbleiben“ trotz Corona – Linke: „Kann nur schlechter Scherz sein“

Auf dem Weg zum Zeugnis: So soll der Unterricht in Sachsen weitergehen

Drei Szenarien: Wann geht die Schule in Sachsen wieder los?

Von Matthias Puppe