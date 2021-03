Leipzig

Die Stadt Leipzig plant eine eigene Corona-App. In dieser Applikation soll das Corona-Testergebnis hinterlegt werden. Ist dieses negativ, können damit Geschäfte, Cafés oder auch das Stadion von RB betreten werden. Alexander Trommen geht im LVZ-Interview auf Vor- und Nachteile des Vorhabens ein. Er ist einer der Chefs von Appsfactory Leipzig, einer Spezialagentur für Konzeption und Entwicklung mobiler Apps.

Herr Trommen, kommt die Stadt mit einer eigenen Corona-App nicht reichlich spät?

Dass die Stadt und vor allem Oberbürgermeister Burkhard Jung die Initiative ergreifen und solche Pilotprojekte fördern, ist absolut wegweisend. Wir haben viel zu lange erwartungsvoll auf die Landespolitik und die Bundespolitik geschaut. Passiert ist auf diesen Ebenen leider nicht viel, das der Veranstaltungswirtschaft in Leipzig, den Leipziger Geschäften, Kinos und anderen ermöglicht hätte, unter bestimmten Voraussetzungen auch während der andauernden Corona-Einschränkungen zu öffnen. Ich denke allerdings, dass der Pilotversuch zu kurz greift. Ich hätte mir hier einen breiteren, ja pragmatischen Ansatz gewünscht. Denn bis aus einem solchen Pilotversuch eine massentaugliche Lösung wird, die eine Nutzung durch die gewünschten Bereiche des täglichen Lebens wie Amateursport, Friseure, Geschäfte, Kinos oder Clubs ermöglicht, werden nochmals Monate vergehen und dann sind wir hoffentlich alle geimpft.

Lange Entwicklungszeit

Wie lange braucht man, um eine solche App zu entwickeln?

Die Entwicklung einer solchen App in hohem Qualitätsstandard dauert normalerweise mindestens zwei bis drei Monate. Ich gehe davon aus, dass die Kollegen gar keine App nutzen, sondern eine Webseite. Ob die Lösung sicher und so skalierbar ist, dass sie nicht nur für zwei Profivereine, sondern für tausende Geschäfte und all die anderen Bereiche funktioniert, wird sich zeigen. Die Entwicklung der Corona-Warn-App des Bundes hat gezeigt, wie teuer das werden kann.

Von 20 Millionen Euro ist da die Rede.

SAP hat für die reine App Entwicklung angeblich 9,5 Millionen Euro bekommen. Dazu kommen noch einmal etwa 47 Millionen für die Telekom.

Deutscher Fuball Bund könnte helfen

Sie sprechen von Kollegen – Appsfactory ist bei der Entwicklung der Leipzig-App nicht dabei?

Nein, allerdings hat der DFB durch uns bereits im November 2020 eine App für Amateursportveranstaltungen entwickeln lassen. Mit Hilfe der Corona-Warn-App kann ermittelt werden, ob man mit einer infizierten Person Kontakt hatte. Diese Anwendung könnte man auch für Leipziger Sportveranstaltungen nutzen. Der DFB hat dazu bereits Bereitschaft signalisiert – das haben wir der Stadt auch mitgeteilt.

Gibt es weitere Projekte, auf die Leipzig zurückgreifen könnte?

Darüber hinaus gibt es natürlich noch die Luca-App, die allerdings sehr hohe Lizenzkosten hat. Für ein kleines Bundesland wie Mecklenburg-Vorpommern laufen hier rund 440.000 Euro an.

Smudo-App ziemlich teuer

Bietet sich die Luca-App von Rapper Smudo für Leipzig an?

Nein, zumindest nicht zum heutigen Stand, da die Gesundheitsämter in Sachsen mit der Software Octoware arbeiten und nicht mit der Standardsoftware Sormas, an die Luca angeschlossen ist. Man muss nach meiner Meinung die von Leipzig geplante Bürger-App von dem Thema Corona Tracing – also der Rückverfolgung von Infektionen – trennen. Eine Leipzig-App sollte Funktionalitäten bieten, die auch nach der Pandemie noch nützlich sind. Hierzu gibt es im Bereich des Ressorts Digitalisierung der Stadt genug Experten mit guten Ideen. Bezieht man dann noch die Bürger mit ein, wird das sicher ein Erfolg.

Andere Städte haben bereits eigene Apps, die zum Teil aber wegen geringer Nutzerfreundlichkeit in der Kritik stehen. Was ist bei der Entwicklung zu beachten?

Vorher mit Bürgern reden

Oft werden Applikationen entwickelt, ohne die potenziellen Nutzer in die Konzeption mit einzubeziehen. Es ist dann kein Wunder, wenn diese Apps nicht genutzt werden. Die Stadt Leipzig sollte von vornherein eng in den Dialog mit dem Bürger treten, um die Funktionen herauszuarbeiten, die die Bewohner wirklich brauchen. Es gibt inzwischen eine Menge an Tools, mit denen man solche interaktiven Workshops mit künftigen Nutzern auch online sehr gut organisieren kann.

Ist eine rein auf Leipzig zugeschnittene App nicht zu kurz gesprungen?

Eine Leipziger App ergibt vollkommen Sinn. Andere Städte haben solche Apps bereits entwickelt, und die Downloadzahlen zeigen, dass großes Interesse besteht. Nur sind die Bewertungen nicht so überzeugend – das zeigt, dass die Erwartungen der Nutzer nicht erfüllt wurden. Aber das können wir in Leipzig ja besser machen. Als erfahrene App-Agentur können wir zu diesem Erfolg gerne beitragen.

Lokale Lösung hat Vorteile

Sie sprechen sich also gegen eine einheitliche bundesweite Lösung aus?

Die bundesweite Einheitlichkeit hat gerade in der Pandemie doch bisher den Fortschritt eher behindert als beschleunigt. Eine Leipziger App bietet die Chance, durch Technologie viel näher dran am Bürger zu sein, den Bürger über Umfragen in die Entscheidungen auf regionaler Ebene mit einzubeziehen und die Verwaltungsabläufe endlich zu digitalisieren. Mal abgesehen von den Spielen bei RB Leipzig und bei den Handballern des SC DHfK – kommen denn wirklich so viele Duisburger in die Oper nach Leipzig? Und wie viele Düsseldorfer werden ihren Parkplatz oder auch Strafzettel mit der Leipzig-App bezahlen? Es gibt ja auch nicht nur eine Applikation für den Nahverkehr in ganz Deutschland. Und es gibt auch nicht nur eine Webseite für alle Städte in Deutschland.

Von Andreas Dunte