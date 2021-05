Leipzig

Schneeberge Anfang Februar, ein April, der in diesem Jahr tatsächlich machte was er will, und ein Start in den Mai zum Frösteln: Das Wetterjahr 2021 fiel bislang mit eher kühlen Kapriolen auf. Wie passt das mit dem Klimawandel zusammen, der zuletzt immer für viel zu warme Frühlingsmonate sorgte? Diplom-Meteorologe Dominik Jung kann keine Entwarnung geben. Im Gegenteil.

Strenge Frosttage mit viel Schnee im Februar, ein extrem kühler April und ein Mai, der zum Start auch nicht gerade ein Wonnemonat war: Legt der Klimawandel gerade eine kleine Pause ein?

Nein. Klima ist Wetter über einen langen Zeitraum beobachtet, in der Regel 30 Jahre. Nur weil es ein paar Wochen mal etwas kälter war, kann man daraus in Sachen Klima gar keine Rückschlüsse ziehen. Im Vergleich zum 30-Jahresklima, welches sich immer mehr erwärmt, machen ein paar Wochen oder zwei bis drei Monate recht wenig bis gar nichts aus. Erst wenn das jetzt noch fünf bis zehn Jahre so weitergehen würde, dann könnte es interessant werden.

Welchen Einfluss hat der Golfstrom und das Wetterphänomen La Nina auf unsere Wetterlage?

Der Golfstrom ist unsere Heizung. Ohne den wäre es bei uns viel kälter, besonders im Winter. La Nina hätte uns ja im vergangenen Winter drei Monate Dauerkälte und weiße Weihnachten bringen sollen, so zumindest haben es im Herbst 2020 einige „Meteorologenkollegen“ verlauten lassen. Passiert ist fast nix, außer dass es im Februar mal eine Woche kalt war.

Hängt der in diesem Jahr immer wiederkehrende Saharastaub auch damit zusammen?

Nein. Der trübt mal die Sonne, sonst macht er nichts.

Kaum zu glauben: Anfang Mai gab es noch einmal zehn Zentimeter Neuschnee im Oberharz, hier bei Torfhaus. Quelle: Martin Dziadek / imago

In Leipzig gab es im April an acht Tagen Frostwerte, am 1.Mai-Wochenende fiel im Erzgebirge wieder Schnee. Sind diese Wetterausreißer in diesem Jahr noch normal?

Der April war zu kalt, kälter als das 30-Jahresmittel, also unterdurchschnittlich. Auch der Mai ist zu kalt gestartet. Das sollte schon deutlich wärmer sein, das könnte ja nun an diesem Wochenende passieren. Wetterschwankungen sind normal.

Viele Menschen gehen im Corona-Jahr 2021 auf Nummer Sicher und buchen Ferienziele in Deutschland - in der Hoffnung auf einen warmen, schönen Sommer. Was sagen aktuell die Langzeitmodelle?

Die sagen wie immer: Leicht zu warmer Sommer in Deutschland und wahrscheinlich etwas zu wenig Regen. Daraus kann man nun aber keine Urlaubswetterprognose für Deutschland basteln. Schön ist ja auch immer relativ. Die einen finden 20 bis 25 Grad im Sommer schön, andere brauchen 30 Grad plus x um von einem tollen Sommer zu sprechen.

Wo sind die Chancen auf einen möglichen Super-Sommer größer: Im Norden oder im Süden Deutschlands?

Eher im Süden, wenn man Wärme mag, denn da kommt die Wärme aus Südeuropa nun mal immer zuerst an. Viel Sonne gibt es normal immer an der Ostsee.

Wie sicher sind diese Prognosen eigentlich für einen Zeitraum, der noch drei Monate in der Zukunft liegt?

Ganz klar: Sie stehen 50:50. Die Trends können ja nur sagen „zu warm/zu kalt“ oder „zu nass/zu trocken“. Da hat man eine 50-prozentige Chance. Ich würde meinen Urlaub nicht danach buchen.

Liegen die amerikanischen Wetterdienste AccuWeather und NOAA mit ihren oft forschen Prognosen nicht doch zu oft daneben?

Wie gerade gesagt: Eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit ist verdammt wenig. Es sind ja auch keine Prognosen, sondern nur Klimatrends, Abschätzungen und nicht mit klassischen Wetterprognosen zu verwechseln. Hier arbeiten Klimamodelle und keine Wettermodelle. Sie werden trotzdem gerade in der Wirtschaft ausgiebig genutzt. Sonst hat man ja nichts um langfristige Abschätzungen treffen zu können.

Der Dürre-Monitor des Helmholtz-Zentrums von Ende April zeigt es an: Weite Teile Mitteldeutschlands leiden unter einer extremen Trockenheit. Quelle: wetter.net/Screenshot Youtube

Der Bodenradar des Helmholtz-Zentrums zeigt aktuell für große Teile Mitteldeutschlands schon wieder dunkelrot, also eine extreme Dürre in 1,8 Meter Tiefe an. Wie viele Wochen Dauerregen bräuchten wir eigentlich, um dieses Defizit auszugleichen?

Wahrscheinlich zwei bis drei Monate immer wieder Landregen und Mengen um die 200 bis 300 Liter schön verteilt über diesen Zeitraum. Es muss sich alles langsam wieder erholen und der Wasserspeicher auffüllen.

Was passiert, wenn wir das dritte Dürrejahr in Folge erleben?

Die Erde wird sich weiterdrehen. Dann ist das eben so, auch ein weiteres zu trockenes Jahr wird zu verkraften sein. Es schadet aber besonders den Wäldern, die mögen diese lange Trockenheit gar nicht.

Ihr Ausblick: Ist das Jahr 2021 noch für weitere Wetterkapriolen gut, weil wir einfach keine stabile Wetterlage bekommen?

Klar, das kann passieren. Seit Wochen ist es zu kalt – und nun? Diesen Sonntag wird es in Teilen Deutschlands plötzlich fast bis 30 Grad heiß. Danach wird es in der kommenden Woche rasch wieder kälter. Nach diesem Muster könnte es im Sommer tagelang kühl sein und auf einmal wieder auf knapp 40 Grad hochschnellen. Eines beobachten wir: Die Wetterextreme nehmen in Zeiten des Klimawandels immer mehr zu.

Von Olaf Majer