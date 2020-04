Arbeitnehmer in Sachsen bekommen mehr Bruttolohn

Kamenz

Arbeitnehmer in Sachsen haben im vergangenen Jahr rund 2,4 Prozent mehr verdient als 2018. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes in Kamenz vom Mittwoch lag der Bruttojahresverdienst inklusive aller Sonderzahlungen bei durchschnittlich 42.183 Euro. Auch die Bruttomonatsverdienste erhöhten sich um 2,3 Prozent auf durchschnittlich 3268 Euro. Bundesweit bekamen Arbeitnehmer im Schnitt 3994 Euro.

Geringer Verdienst im Einzelhandel

Den geringsten Jahresverdienst in Sachsen weisen laut Statistik Arbeitnehmer im Lebensmitteleinzelhandel (1840 Euro) auf. In den aufgrund der Corona-Pandemie systemrelevanten Bereichen erhielten vollzeitbeschäftigte Fachkräfte in Krankenhäusern im Schnitt monatlich 3281 Euro und in Altenheimen 2702 Euro.

Durchschnittsverdienst bei 2785 Euro

Der Durchschnittsverdienst aller Fachkräfte im Produzierenden Gewerbe und Dienstleistungsbereich betrug 2785 Euro im Monat. Der Anteil von Teilzeitarbeit war mit 57,9 Prozent im Sozial- und Gesundheitswesen sowie mit 53,6 Prozent im Einzelhandel am höchsten. Im Produzierenden Gewerbe und Dienstleistungsbereich lag er bei nur 27,4 Prozent.

