Hannover

Diese Klage dürfte Seltenheitswert haben: Emad Abdelsatar (43) aus Hannover verklagt VW wegen rassistischen Mobbings. Er hat am Montag vor dem Arbeitsgericht Hannover ein Schmerzensgeld von 20.000 Euro gefordert. „Es geht uns in erster Linie nicht um das Schmerzensgeld, mein Mandant will arbeiten“, sagt Anwalt Dogukan Isik.

Abdelsatar wurde vergangenes Jahr von VW Nutzfahrzeuge ins VW Werk Zwickau versetzt. Von Beginn sei er ignoriert oder diffamiert worden, sagt der Kläger. Er hat dokumentiert, wie Kollegen in seiner Gegenwart Affenlaute machten oder das „N“-Wort benutzten. Vorgesetzte suchten gezielt nach Fehlern in seiner Arbeit, im Umkleideraum wurde er auch mal heftig angerempelt. Wenn er einen Raum betrat und freundlich grüßte, wurde er ignoriert.

Staatsschutz nahm Ermittlungen auf

Emad Abdelsatar ist Deutscher mit ägyptischer Abstammung. Er ist verheiratet und hat ein Kind. Die Familie lebt in Hannover. Wegen psychischer Probleme ist der Produktionsmitarbeiter schon lange krank geschrieben. Nach Zwickau ging er, weil ihm VW dort einen festen Arbeitsplatz angeboten hatte.

Nachdem die Presse in Hannover über den Rassismus im VW-Werk Zwickau berichtet hatte, schaltete sich der Staatsschutz ein. Werksinterne Ermittlungen verliefen im Sande, das staatsanwaltliche Verfahren ruht derzeit. Der Kläger weigert sich, die Rassisten zu benennen. Am Montag erzählte Anwalt Isik, dass es eine Sprachnachricht gebe. Darin wird Emad Abdelsatar gewarnt, Namen zu nennen.

Kläger will arbeiten und lehnte hohe Abfindung ab

„Mein Mandant will zu 100 Prozent mitwirken, aber nur, wenn er in Zwickau nicht mehr arbeiten muss“, sagt der Anwalt. VW hat dem Kläger bislang lediglich eine Versetzung nach Chemnitz angeboten. Oder eine Aufhebung des Arbeitsverhältnisses gegen Zahlung einer Abfindung in Höhe von 43.000 Euro. Beides lehnte er ab. Abdelsatar fürchtet, in Chemnitz vom Regen in die Traufe zu kommen. Der Kläger und sein Anwalt wollen die Versetzung an einen westdeutschen Standort erreichen. Doch da spielt VW nicht mit. Formal ist der Kläger bei der VW Sachsen mit den Standorten Zwickau, Chemnitz und Dresden der Arbeitgeber. Deshalb könne man ihn keinen Job in einem westdeutschen Werk anbieten, hieß es im Arbeitsgericht.

Seitens des Arbeitgebers wurde ernsthaft der Vorschlag gemacht, dass die Polizei in Zwickau bitten könne, öfter vor der Wohnung des Klägers Streife zu fahren. Das habe sich schon mal bewährt. Polizeischutz für VW-Arbeiter mit Migrationshintergrund – eine ganz neue Dimension der Arbeitgeberfürsorge.

Arbeitsgericht Zwickau zuständig

Das Bestreben von VW den Rassismus-Vorwürfen auf den Grund zu gehen, ist sicher vorhanden. Zumal sich Hiltrud Werner, VW-Vorstand für Recht und Integrität, 2019 besorgt über Fremdenfeindlichkeit und Rechtspopulismus im Werk Zwickau geäußert hatte. Ein echter Standortnachteil, wenn man ausländische Fachkräfte gewinnen will.

Richter Michael Seutemann hatte die Klage zunächst angenommen. Zu Beginn der Verhandlung erklärte er dann, dass das Arbeitsgericht Zwickau als letzter Arbeitgeber des Klägers zuständig sei. Der Ausgang dieses außergewöhnlichen Rechtsstreits bleibt ungewiss.

Von Thomas Nagel