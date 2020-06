Dresden

Spuren menschlicher Besiedlung bis in die Steinzeit zurück können Archäologen im heutigen Mitteldeutschland an vielen Stellen verfolgen. Bei Grabungen in den vergangenen Wochen und Monaten wurden neue Details einer wahrlich faszinierenden Regionalgeschichte entdeckt.

Sachsen

Zahlreiche Funde im Braunkohle-Tagebau Reichwalde ( Landkreis Görlitz) deuten auf die Anwesenheit von Menschen bereits in frühgeschichtlicher Zeit. Attraktiv wurde das spätere Revier für unsere Vorfahren durch große Vorkommen von Feuerstein, aus denen sich Waffen und Werkzeuge herstellen ließen. Dass sesshaft gewordene Bauern und Viehzüchter bereits in der Bronzezeit (1800 bis 800 vor Christus) Fachwerkhäuser mit Lehm- und Flechtwerk bauten, belegen Funde in Wittichenau ( Landkreis Bautzen). Ab der jüngeren Bronzezeit (1350 bis 500 vor Christus) entwickelte sich die Region zu einem Zentrum der Erz-Verarbeitung. Im Bereich des Tagebaus Nochten ( Landkreis Görlitz) legten Grabungsmitarbeiter einen „erstaunlich großen“ Verhüttungsplatz mit Dutzenden Öfen aus der römischen Kaiserzeit (2. und 3. Jahrhundert nach Christus) frei. „Bis ins Mittelalter kochten die Leute in der einst sehr waldreichen Gegend Pech, in zunehmend großer Menge“, berichtet Christoph Heiermann vom Landesamt für Archäologie in Dresden. Die Verwendung von Birkenpech kann archäologisch seit der Altsteinzeit belegt werden. Nahezu universell anwendbar, war es ein begehrter Export-Artikel. „Im Bereich der heutigen Niederlande wurde Pech aus der Lausitz nachgewiesen“, so Heiermann.

Grabungskarte mit einigen aktuellen Fundorten in Mitteldeutschland. Quelle: Patrick Moye

Ein in acht Meter Tiefe wiederentdecktes spätmittelalterliches Antriebsrad aus Bad Schlema (Erzgebirgskreis) mit zwölf Metern Durchmesser beschäftigt das Restauratorenteam des sächsischen Landesamtes seit einiger Zeit besonders. Dieser einmalige Fund, der von Fachleuten dendrochronologisch um das Jahr 1500 datiert wurde, ist das bislang älteste bekannte Kehrrad und zugleich auch eine der größten Maschinen dieser Zeit, die jemals in Europa entdeckt wurden, berichtet Heiermann. Kehrräder wurden in den Silberbergwerken im Erzgebirge eingesetzt und konnten umgekehrt – in zwei verschiedene Richtungen – bewegt werden, das heißt sowohl nach über Tage als auch nach unter Tage. Die vier Tonnen schwere Welle aus Eichenholz wird seit ein paar Wochen in einem speziellen Wassertank in Groitzsch-Großstolpen konserviert.

Sachsen-Anhalt

Auf dem Gelände des Botanischen Gartens in Halle entdeckten Archäologen des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt vor wenigen Tagen die südliche Seitenapsis einer großen Kirche. „Die sensationellen Funde, darunter zahlreiche Bestattungen, können zweifelsfrei als die letzten verbliebenen Spuren des einst mächtigen Klosters Neuwerk identifiziert werden, das hier bis 1531 stand“, berichtet Landesarchäologe Harald Meller. In der Nähe von Bad Kösen ( Burgenlandkreis) stießen Archäologen auf einen rund 7200 Jahre alten, steinzeitlichen Ritualort. „In einer Grube lag ein Idol-Fragment“, erzählt Grabungsleiterin Susanne Friederich. „Idole sind kleine Figuren, die als Gottheiten in einem ritualen Zusammenhang verehrt werden.“ Die Grabungen vor dem Bau der Ortsumfahrung Bad Kösen an der alten Via Regia, der heutigen B 87, brachten auch Erkenntnisse zur jüngeren europäischen Geschichte. „Da der jetzige Bad Kösener Ortsteil Hassenhausen am 14. Oktober 1806 Zentrum einer Schlacht zwischen Napoleons Truppen und preußischen Streitkräften war, gab es entsprechende Funde. Allerdings wurde keine Spuren gefallener Soldaten entdeckt. Bei der Suche nach sterblichen Überresten haben wir speziell ausgebildete Spürhunde eingesetzt“, berichtet die Archäologin. Ohne den erhofften Erfolg: „Offenbar wurden die Gebeine mehrheitlich zu Knochenmehl verarbeitet und als Dünger auf die Felder gestreut, eine vormals nicht unübliche Handlungsweise.“

Thüringen

Bereits vor 400 000 Jahren erreichten Urmenschen das Thüringer Becken und ließen sich beispielsweise in der Nähe des heutigen Bilzingsleben nieder. Nahe Weimar lagerten vor rund 230 000 Jahren erste Neandertaler. Nordöstlich von Zeutsch (Landkreis Saalefeld-Rudolstadt) siedelten an einem flachen Hang Neuzeit-Menschen bereits vor 2400 Jahren. Zahlreiche Pfostenverfärbungen verweisen auf Gebäudegrundrisse. Etwa 100 Meter nördlich der Siedlung befanden sich fünf schlackeführende Ofengruben. Für die Experten Indizien, dass dort zeitgleich zur Siedlung ein Verhüttungsareal bestand.

Matthias Weißbrenner, Grabungsarbeiter vom Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, legt nahe des Ringheiligtums Pömmelte ein Grab aus der frühen Bronzezeit frei. Quelle: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

„Der Austausch der Rohre an der Ferngasleitung FGL 32 eröffnet uns die Chance, das nahe Umfeld der Trasse unter die Lupe zu nehmen. 20 Fundplätze, 15 davon mit Siedlungsresten aus der späten Bronzezeit, wurden bislang gemeldet“, sagt Ines Spazier vom Thüringischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie. Das Skelett einer jungen Frau aus der Völkerwanderungszeit, bei Grabungsarbeiten in der Nähe des Altenburger Ortsteils Zschernitzsch entdeckt begeistert die Fachwelt. Geschmückt mit einem bronzenen Halsring und zwei vergoldeten Fibeln sei es dem für den Landkreis Altenburg typischen Lößboden zu verdanken, dass das Skelett der 21- bis 24-jährigen Frau aus dem 5. Jahrhundert so gut erhalten blieb, betont Ines Spazier.

