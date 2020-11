Architekt Philipp Hesse plant Nutzungskonzept für Halbes Schloss in Langenleuba-Niederhain

Langenleuba-Niederhain

Es kommt Bewegung ins Schicksal des Halben Schlosses in Langenleuba-Niederhain. Im vergangenen Monat fand in der Gaststätte Straßenschänke eine Informationsveranstaltung zu Gegenwart und Zukunft des gefährdeten Kulturdenkmales statt. Rund 30 Interessierte informierten sich über die aktuelle Lage des Sorgenkindes der Gemeinde, das seit etwa 55 Jahren leer steht. Letzter Wissensstand der meisten Anwesenden waren Verkaufsabsichten der beiden Leipziger Eigentümer. Diese wollten das 2018 erworbene Ensemble über die Internet-Plattform Ebay wieder veräußern (die OVZ berichtete).

Rund 30 Interessierte wollten in der Straßenschänke wissen, wie es mit dem Halben Schloss weitergehen könnte. Quelle: privat

Schlossbesitzer sind dankbar für Hilfe und Ideen

Initiator der Veranstaltung war Architekt Philipp Hesse. Gemeinsam mit Beatrice Müller von der Unteren Denkmalschutzbehörde erläuterte er, wie sich das weitere Schicksal des Schlosses möglicherweise in eine ganz andere Richtung entwickeln könnte. Seit Hesse von der Existenz der denkmalgeschützten Anlage erfahren hat, ist er fasziniert vom unvollständigen Barockbau aus dem Jahr 1711. „Das Halbe Schloss ist einmalig in Deutschland“, erklärte der gebürtige Greizer, dessen berufliche Schwerpunkte in der Denkmalpflege und Sanierung liegen. Der 30-Jährige möchte Impulse zur Rettung der historischen Bausubstanz geben und bietet seine Unterstützung bei der Erstellung eines nachhaltigen Nutzungskonzeptes an – mit dem mündlichen Einverständnis der Schlossbesitzer. Beatrice Müller bestätigte das: „Die Eigentümer sind dankbar für Hilfe und Ideen.“ Seine Dienste bietet Philipp Hesse momentan ehrenamtlich an. „Ich möchte das Projekt jetzt erst mal anschieben“, meinte der junge Architekt.

Bürgermeister Carsten Helbig (M.) stellte den Initiator der Veranstaltung vor. Architekt Philipp Hesse (r.) möchte die Rettung des Halben Schlosses anschieben. Quelle: privat

Dänische Methoden in Langenleuba-Niederhain

Hesses Arbeits- und Lebensmittelpunkt liegt seit zwei Jahren in Kopenhagen. In Dänemark ist es üblich, die Bevölkerung bei kommunalen Bauvorhaben bereits in die Planungsphase mit einzubeziehen. Diese Herangehensweise möchte Hesse auf Langenleuba-Niederhain übertragen und herausfinden, wie das Dorf zum Schloss steht, welche zukünftige Nutzung sich die Einwohner vorstellen können. Der Architekt nutzt Fragebögen, um Meinungen im Ort zu erfassen, und bezieht auch das Rittergut in seine Überlegungen mit ein. Die Bögen sind auf der Gemeinde erhältlich und können nach Beantwortung im dortigen Briefkasten eingeworfen werden.

Seniorenwohnheim würde Schloss zerstören

Hesse ist es wichtig, dass die künftige Art der Gebäudenutzung vom Dorf akzeptiert wird. Zugleich klärte er darüber auf, was nicht umsetzbar sein wird. „Die Gebäude können nicht für Wohnzwecke genutzt werden. Das Thüringer Landesamt für Denkmalpflege wird eine Wohnung nicht erlauben.“ Somit ist auch ein Seniorenwohnheim nicht realisierbar. Die zu schaffenden Zimmer würden eine Zerstörung der historischen Raumstruktur nach sich ziehen und eine Erhaltung der reichhaltigen originalen Ausstattung wie Stuckdecken unmöglich machen. „Da bleibt vom Kulturgut Schloss nicht mehr viel übrig. Es muss eine Mischnutzung werden, die zu dem Haus passt“, mahnte Hesse.

Versteckte Schönheit auf einem Dach im Innenhof. Die Dächer sind seit Anfang des Jahres endlich wieder dicht. Quelle: Andy Drabek

Frischer Wind durch Jugendbauhütte denkbar

Ihm zufolge kann bis zu einem Jahrzehnt ins Land gehen, ehe die Sanierung des Baudenkmales abgeschlossen sein wird. Umso wichtiger findet er deshalb eine Nutzung schon während der Bauphase. In der Vergangenheit wurde das Schloss wiederholt als Bildungsstätte genutzt. Bauen und Bildung könnten im Dorfzentrum Langenleuba-Niederhains durch eine temporäre Jugendbauhütte zusammengeführt werden (siehe Infokasten). Laut Hesse hat die Deutsche Stiftung Denkmalschutz Interesse bekundet, bis zu 20 Jugendlichen die Mitarbeit bei der Sanierung des Bauwerkes gemeinsam mit örtlichen Handwerkern zu ermöglichen. Dies würde allerdings nur funktionieren, wenn die jungen Leute im Ort auch willkommen wären. Die Beantwortung der Fragebögen soll auch darüber Aufschluss geben.

Seit rund 55 Jahren herrscht Leerstand im Barockschloss. Quelle: Andy Drabek

3D-Scan, Raumbuch und Holzschutzgutachten

Das Thüringer Landesamt für Denkmalpflege gab Anfang des Jahres die Bestandserfassung der Schlossanlage in Auftrag. So scannten Fachleute im April drei Tage lang die Gebäude, um 3D-gestützte Aufnahmen vor allem vom Zustand der Stuckdecken zu erhalten. Noch in diesem Jahr ist zudem die Erstellung eines Holzschutzgutachtens geplant. Das Architekturbüro von Philipp Hesse erarbeitet momentan ein sogenanntes Raumbuch, welches die Räumlichkeiten bauzeichnerisch detailliert wiedergibt und Grundlage für die Erstellung eines möglichen tragfähigen Nutzungskonzeptes ist. „Wir müssen den zurzeit guten Kontakt mit den Eigentümern aufrechterhalten“, machte Hesse deutlich. Die Gefahr eines Weiterverkaufs des Kulturdenkmales mit ungewissem Ausgang für die ehrgeizigen Sanierungspläne scheint derzeit gebannt – bei Ebay-Kleinanzeigen ist das Halbe Schloss nicht mehr zu finden.

Ein Schutznetz hindert die Sicht auf Wappen und Verzierungen über dem Eingangsportal. Quelle: Andy Drabek

Jugendbauhütten der Deutschen Stiftung Denkmalschutz Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz ist bundesweit die größte private Organisation für Denkmalpflege und verschreibt sich seit 1985 der Bewahrung von Kulturdenkmalen. Im Rahmen ihrer Jugendarbeitführt sie junge Erwachsene zwischen 16 und 26 Jahren praktisch und theoretisch an das Thema Denkmalschutz heran. Seit 1999 erhalten junge Leute innerhalb eines Freiwilligen Jahres in der Denkmalpflege die Möglichkeit, unter fachlicher Anleitung in Jugendbauhütten an der Erhaltung historischer Originale mitzuarbeiten. Mittlerweile existieren deutschlandweit 16 Jugendbauhütten, denen gemeinwohlorientierte Einrichtungen als Einsatzstellen zugeordnet sind. Das können unter anderem Vereine und Museen sein sowie denkmalpflegerisch arbeitende Handwerks- und Baubetriebe. Das Erlernen und Anwenden traditioneller Handwerkstechniken vor Ort wird durch Seminare ergänzt. Pro Orientierungsjahr werden rund 350 Plätze angeboten.

Von Dana Weber