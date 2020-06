Leipzig

Michael Sperlich ist ein Mann klarer Wort, besonders wenn es um Tiere geht. „Es war den Leuten schwer beizubringen, dass in Zeiten der Ausgangsbeschränkungen nicht jeder einfach ins Tierheim wackeln konnte“, erzählt der Leiter des Leipziger Tierheims und Geschäftsführer des Ersten Freien Tierschutzvereins Leipzig und Umgebung e.V. der LVZ. Während der Corona-Zwangspause ist das Heim regelrecht überschüttet worden mit Anfragen nach Haustieren.

Viel zu kleines Gehege für die Schildkröte

„Der Renner sind Landschildkröten. Aber teilweise haben die Leute überhaupt keine Ahnung von deren artgerechter Haltung. Das zieht einem schon die Schuhe aus“, ärgert sich der 55-Jährige. Das Heim lässt sich vor der Vermittlung Bilder schicken, wie denn die Landschildkröte untergebracht werden solle. „Da wurde uns ein Foto geschickt von einem nur einen Quadratmeter großen Gehege auf dem Balkon einer Neubauwohnung, in dem schon Kaninchen saßen. Da sollte die Schildkröte noch mit rein“, fasst er sich an den Kopf. Die Vermittlung dieser Schildkröte fand nicht statt. „Das sind gar nicht vorsätzliche Tierquäler, sondern sie wissen es einfach nicht besser“, seufzt er. Jedem Interessenten wird ein Flyer über die artgerechte Haltung von Schildkröten zugeschickt. Darin steht: „ Landschildkröten benötigen Außengehege, um die lebensnotwendige UV-Strahlung der Sonne erhalten zu können und sich ausreichend bewegen zu können. Für ein einzelnes Tier sollten mindestens 10 Quadratmeter Grundfläche zur Verfügung stehen.“

Geschäftsführer Michael Sperlich im derzeit nur halb vollen Tierheim in Leipzig. Quelle: Christian Modla

Sperlich erzählt von einem weiteren Fall, in dem eine Frau eine Steppenschildkröte in üppiger Vegetation hielt und ihm berichtete, dass schon eine Schildkröte gestorben sei. „Ich habe bereits auf dem Foto gesehen, dass da für die Schildkröte giftige Pflanzen standen und der Halterin gesagt, dass auch die zweite Schildkröte das nicht überleben werde. „Außerdem“, so schüttelt er den Kopf, „leben die Landschildkröten in trockenen, heißen Regionen. Da müsste einem doch schon der Name Steppenschildkröte signalisieren, dass reichlich Grün die völlig falsche Umgebung für das Tier ist“, meint Sperlich.

Paarhaltung ist Tierquälerei

Das Unwissen über Landschildkröten sei katastrophal, empört er sich, weil die Leute teilweise keine Ahnung hätten von der Biologie der Tierart. „Da wollen sie fröhliche Paarhaltung machen, dabei ist das einfach nur Tierquälerei, weil die Männchen so eine Begattungswut haben, dass sie pausenlos im Stress sind. Das ist für beide Tiere ein Megastress und führt zu schweren körperlichen Schäden bis zum Tod“, mahnt der Tierexperte. Auch in den Hinweisen für artgerechte Haltung wird ausdrücklich vor den Folgen der Paarhaltung gewarnt: „ Schildkröten sind keine sozialen Lebewesen, profitieren deshalb nicht von Artgenossen. Während die gemeinsame Haltung von Weibchen zumindest noch möglich ist, ist von der Haltung mehrerer Männchen abzuraten, weil die Tiere sich teils erbittert bekämpfen. Generell abzulehnen ist die gemeinsame Haltung von Weibchen und Männchen. Die Männchen stellen den Weibchen permanent nach und begatten sie, Verletzungen an den Panzern, der Kloake der Weibchen und dem Penis der Männchen sind die Folge. Einer Einzelhaltung ist deshalb unbedingt der Vorzug zu geben.“

Haustiere nicht aus Langeweile anschaffen

Weiter berichtet Sperlich von seinen Erfahrungen aus der Corona-Zeit: „Wenn wir gemerkt haben, da wollte jemand nur aus plötzlicher Langeweile ein Tier haben, sprachen wir das an.“ Meist hätten die Leute das dann auch eingeräumt und ihr Ansinnen freiwillig wieder ad acta gelegt. „Aber die Menschen haben sich von überall her Tiere besorgt. Bei Ebay-Kleinanzeigen war der Tiermarkt praktisch leer gefegt“, so seine Beobachtung. „Wir lassen uns überraschen, was da noch auf uns zukommt.“ Überhaupt sei die Frage, was aus den „adoptierten“ Tieren werde, wenn die neuen Tierbesitzer wieder in ihre normale Arbeitswelt zurückkehren und in den Urlaub fahren wollen. Bisher sei noch kein Tier zurückgebracht worden.

Von Anita Kecke