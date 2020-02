Es gibt die Sportfreunde Lotte, die Sportfreunde Stiller und – die Sportfreunde Neuseenland. Der Verein aus Leipzig, in der alternativen Sport-Szene längst Kult, feiert am 5. Juli eine besondere Premiere: Erstmals veranstaltet er den Muldental-Triathlon in Grimma. Damit übernimmt das Team um Vereinschef Henrik Wahlstadt den Staffelstab vom bisherigen Ausrichter Sports Live Bischoff.