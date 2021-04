Leipzig

Für 2,7 Millionen Menschen ist die Ungewissheit in diesen Tagen besonders groß. 2,7 Millionen – die Zahl derer, die eine Erstimpfung mit Astrazeneca erhalten haben. Wegen der Aussetzung von Astrazeneca und der längeren Dauer zwischen Erst- und Zweitimpfung haben aktuell allerdings noch nicht einmal 1000 Menschen deutschlandweit beide Impfdosen des viel diskutierten Vakzins verabreicht bekommen. Das geht aus Zahlen des Robert Koch-Instituts hervor.

Stopp nach Erstimpfung – und nun?

Am Dienstag haben die Gesundheitsminister der Länder beschlossen, den Impfstoff vorerst nicht mehr Menschen unter 60 Jahren zu verabreichen, nachdem Fälle von Thrombosen aufgetreten sind – vor allem bei jungen Frauen. Es ist nicht die erste Kehrtwende: Gerade einmal vor zwei Wochen wurden die Impfungen mit dem Impfstoff aus schwedisch-britischer Co-Produktion kurzzeitig ganz ausgesetzt. Der Impfstopp kam unerwartet – die LVZ sprach zu der Zeit mit vier Betroffenen, die zu den Letzten gehörten, die einen Stich in den Oberarm bekamen. Nach den aktuellen Entwicklungen hat diese Zeitung erneut mit ihnen Kontakt aufgenommen und gefragt, wie es ihnen nach der neuerlichen Intervention geht.

Vertrauen verloren, aber Zuversicht behalten

Der 50-jährigen Jana Apfelstädt ging es schon nach der ersten Impfung „mental nicht gut“, wie sie sagte. In der Vorgehensweise erkennt sie inzwischen ein „großes Durcheinander“. „Erst wurden nur die unter 65-Jährigen geimpft, jetzt nur die Älteren, zwischenzeitlich gab es einen vollständigen Stopp. Das Vertrauen in die Impfkampagne ist dadurch verloren gegangen“, sagt sie. Ihre Zweitimpfung soll am 31. Mai stattfinden, bis dahin möchte sie überlegen, ob sie eine zweite Spritze annehmen wird. Eine Erstimpfung mit Astrazeneca bekommen zu haben – das bereut sie keinesfalls. „Der Schutz ist allemal besser als gar keiner“, so die Erzieherin.

Torsten Ebert spricht von einem „gemischten Gefühl“. „Da ich 55 Jahre alt bin und die 60 näher rückt, könnte man sich ja durchaus noch impfen lassen“, überlegt er. Wenn er jetzt schon die Möglichkeit zur Zweitimpfung hätte? „Nach heutigem Stand würde ich sie nehmen“, sagt Ebert. Bei Frauen schätzt er die Gefahr höher ein, an Thrombosen zu erkranken. „Da scheint es eine ungünstige Konstellation zu geben – vielleicht mit der Babypille“, mutmaßt er. „Man sollte aber nicht alles schlechtreden. Die Zeit für die Zulassung war sehr kurz, dadurch war es abzusehen, dass es neue Erkenntnisse geben wird“, so Ebert.

Jens Merkel aus Grimma hat sich inzwischen umfassend über den Impfstoff von Astrazeneca informiert. „Nach einer umfassenden ärztlichen Beratung würde ich den Impfstoff nehmen“, so Merkel. Sein Zweit-Impftermin ist am 31. Mai geplant, bis dahin mache er sich keine Gedanken. Dass Menschen im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung erkrankt sind, bedauert er. „Ob das allerdings wirklich an der Impfung liegt, ist ja noch nicht abschließend bewiesen“, meint er. Merkel weiter: „Man sollte nicht alles sofort glauben, was im Internet steht.

Justus Dohmen, Erzieher und 20 Jahre alt, lässt sich von den Negativschlagzeilen kaum beeinflussen: „Ich fühle mich wie vorher, schließlich ist es eine Vorsichtsmaßnahme.“ Auch die Fakten beruhigen den Leipziger: „Diese Art von Nebenwirkung kommt extrem selten vor, daher mache ich mir keine Sorgen“, sagt er. Den Termin für seine Zweitimpfung hat er bereits fest ins Auge gefasst: „Ich werde die Zweitimpfung guten Gewissens annehmen – denn ich vertraue den verantwortlichen Behörden“, so Dohmen.

