Die Zahl der freien Impftermine für die kommenden sechs Tage schwankt in Sachsen zwischen knapp 900 und 7000 – je nach Impfzentrum. Stand Donnerstagnachmittag gab es im Freistaat ausreichend freie Zeitfenster. Ein Großteil der neu freigeschalteten Termine sind für Menschen der Generation 60plus vorgesehen. Sie sollen derzeit ausschließlich den Impfstoff von Astrazeneca bekommen.

Seit Donnerstagmorgen ist das Anmeldeportal für diese Gruppe freigeschaltet. „Wir beobachten ein reges Buchungsverhalten“, hieß es aus Sachsens Sozialministerium in Dresden. Das System laufe stabil. Wie viele Menschen genau sich in den ersten Stunden registrierten, konnte das Ministerium zunächst nicht sagen.

Freie Termine online einsehbar

Auf der Seite Countee.ch, die alle freien Impftermine sammelt, waren in mehreren Zentren wie Bautzen, Dresden, Leipzig oder Zwickau für Freitag und Samstag keine Termine mehr verfügbar. Besonders viele offene Slots gab es hingegen in Chemnitz, Löbau oder Eich. Innerhalb des Freistaats können Bürgerinnen und Bürger ihr Impfzentrum frei wählen.

Über eine Verlängerung der Öffnungszeiten wird laut Ministerium bislang nicht nachgedacht. „Die Impfzentren fahren auf Volllast und können das Impfvolumen gut abarbeiten“, hieß es.

Impfstoff-Freigabe für Gruppe 60plus

Am Mittwoch hatte der Freistaat angekündigt, etwa 50.000 Impftermine bis voraussichtlich Mitte April für Menschen 60plus anzubieten. Grundlage dafür ist ein Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz, nach dem die Bundesländer die 60- bis 69-Jährigen in ihre Impfkampagne für Astrazeneca einbeziehen können. Jüngere Menschen bekommen das Serum in Deutschland wegen der aufgetretenen Fälle seltener Hirnvenen-Thrombosen momentan nicht.

Laut Robert-Koch-Institut sind bislang in Sachsen 745.875 Dosen verimpft worden, davon waren 275.836 Zweitimpfungen. 11,5 Prozent der Menschen im Freistaat erhielten bislang eine Erstimpfung.

Astrazeneca-Produktion in Dessau-Roßlau

Derweil geht es in Sachen Impfstoff-Produktion in der Region voran: Das Pharmaunternehmen IDT Biologika legte am Donnerstag in Dessau-Roßlau den Grundstein für ein weiteres Gebäude zur Impfstoffproduktion. Ab Anfang 2023 will das Unternehmen dort den Corona-Impfstoff von Astrazeneca produzieren. Neben der neuen Produktionsstätte solle noch eine weitere Abfüllanlage entstehen, teilte das Unternehmen mit.

Nicht nur beim Corona-Präparat von Astrazeneca ist die Firma aus Dessau beteiligt. Bereits seit Mitte März füllt das Unternehmen auch den Impfstoff des US-Pharmakonzerns Johnson & Johnson ab und verpackt die Ampullen. Die ersten Chargen sind bereits in der Qualitätskontrolle und sollen ab Mitte April ausgeliefert werden.

Von Josephine Heinze