Leipzig

Weil sich viele Menschen unter 65 nicht mit dem Impfstoff von Astrazeneca impfen lassen wollen, strebt Sachsen jetzt danach, andere wichtige Berufsgruppen vorzuziehen. Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) sagte am Donnerstag, man wisse, dass Impfstoffe übrig seien. „Mir ist wichtig, die Priorisierung zu öffnen und Erzieher, Lehrer, aber eben auch den Öffentlichen Gesundheitsdienst und vielleicht auch Polizisten höher zu priorisieren“, erläuterte Köpping. Bisher war das nur im Ausnahmefall geschehen.

Sie hoffe, dass am Freitag in der Schaltkonferenz mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) alle Bundesländer die Freigabe dafür bekämen. „Denn es kann nicht sein, dass Impfstoff da ist, wir diesen aber nicht verimpfen. Das können wir uns schlicht nicht leisten“, mahnte die Ministerin. „Wir wollen alle im Sommer eine gewisse Normalität zurückhaben, und dazu gehört das Impfen.“

DRK stützt Köpping-Vorschlag

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Sachsen hatte zuvor eingeräumt, dass derzeit noch mehr als 2500 Termine in der aktuellen Woche frei seien. Sorgen bereiteten dabei die Impfungen mit dem Produkt von Astrazeneca. „Infrage dafür kommt medizinisches Personal aus Dialysezentren, Praxen, Rettungsdienste, Mitarbeiter der ambulanten Pflege“, sagte DRK-Sprecher Kai Kranich. Das Problem sei, dass diese Leute zum Teil schon Impfangebote erhalten hätten, beispielsweise über mobile Teams.

„Wir fragen uns: Ist die Gruppe einfach zu klein oder wissen sie es noch nicht?“ Das DRK habe am Donnerstag noch einmal 6000 Termine für Astrazeneca-Impfungen eingestellt bis zum 25. Februar. „Es sollte eigentlich überall Termine geben“, so Kranich. „In Leipzig und Dresden sind sie aber natürlich auch am schnellsten weg.“ Man schlage deshalb wie Köpping vor, die nächste Prioritätengruppe ins Visier zu nehmen.

Weniger Tests bei Älteren

Der Chef der Sächsischen Impfkommission, Dr. Thomas Grünewald, hatte zuvor erklärt, Astrazeneca werde nur deshalb nicht an Patienten über 65 Jahren geimpft, weil zu wenige Tests in der höherliegenden Altersgruppe gemacht werden konnten. Deshalb gebe es „Unsicherheiten“. Wer ihn aber erhalten habe und über 65 gewesen sei, habe aber nicht anders reagiert als die jüngeren Patienten. Bis zum vergangenen Mittwoch waren insgesamt rund 72 000 Dosen davon nach Sachsen geliefert werden. Noch einmal 53 000 sollen es bis zum 27. Februar sein.

Das Vektor-basierte Astrazeneca-Mittel ist in der EU ein wichtiger Baustein in der Impfstrategie, da es vergleichsweise günstig ist und weniger hohe Anforderungen an Transport und Lagerung stellt als die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna. Für den Weg hin zum Impfen in Arztpraxen ist das entscheidend.

Aufklärungsarbeit gefordert

„Astrazeneca ist für gewisse Bevölkerungsgruppen sehr gut geeignet“, unterstrich am Donnerstag auch die sächsische Gesundheitsministerin. „Er verhindert, dass man schwer krank wird oder sogar daran verstirbt. Genau das ist der Grund, warum wir impfen.“ Sie forderte die Mediziner nochmal zur gründlichen Aufklärungsarbeit auf. Der Impfstoff sei schließlich besser als sein Ruf.

Von Roland Herold