Astrazeneca-Stopp: In Sachsen fällt jede zweite Impfung aus

Dresden

Erst holperte das Impfen – doch jetzt kommt es fast zum Stillstand: Aufgrund des Astrazeneca-Stopps können in Sachsen bis auf Weiteres keine Erstimpfungen stattfinden. „Unsere Pläne werden erheblich zurückgeworfen“, musste Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD) am Dienstag einräumen.

Mehr als die Hälfte der Impfdosen stammt von Astrazeneca

Das entscheidende Problem ist: Mehr als die Hälfte des im Freistaat eingelagerten Impfstoffes stammt von Astrazeneca – und der darf nun nicht verwendet werden. Das betrifft 71.000 Dosen, von denen 35.000 bereits für Termine gebucht gewesen waren. Weitere 12.500 Astrazeneca-Dosen können nun auch nicht an Hausärzte ausgeliefert werden, die in dieser Woche in Modellprojekten mit dem Impfen beginnen sollten. „Damit fällt mehr als 50 Prozent weg“, konstatierte die Sozialministerin. Zur Verfügung stehen momentan nur noch 55.000 Biontech- und 8100 Moderna-Dosen – doch die werden dringend für die notwendigen Zweitimpfungen benötigt.

Impfzentren müssen Kapazitäten deutlich reduzieren

Sachsen muss damit auch seine Pläne, die Impfzentren aufzustocken, auf die lange Bank schieben. Das Gegenteil ist der Fall: Die Kapazitäten werden in dieser Woche deutlich reduziert. Damit geraten nicht nur die Impfungen für die Priorisierungsgruppe 2 (unter anderem ab 70-Jährige, chronisch Kranke, Kontaktpersonen von Pflegebedürftigen) ins Stocken. Auch die geplanten Impfbusse können nicht fahren, genauso wenig kann die Impfkampagne im Hotspot Vogtland beginnen. „Wir wissen nicht, wie lange diese Pause sein wird – und auch nicht, ob der Impfstoff von Astrazeneca zugelassen bleibt“, sagte Petra Köpping. Entwarnung gibt es aktuell nur für das neue Impfzentrum Grimma: Hier soll es keine Streichungen geben, da ausschließlich Biontech verwendet wird.

Sachsen hofft auf Ausgleich in der kommenden Woche

Hintergrund des Astrazeneca-Stopps ist eine Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts: Nach etwa 30 Meldungen von Hirnvenen-Thrombosen im zeitlichen Zusammenhang mit Impfungen sind weitere Untersuchungen notwendig. Experten hoffen, dass die Prüfung binnen einer Woche abgeschlossen sein könnte.

In Sachsen werden als Ausgleich in der nächsten Woche 62.000 Biontech- und 20.000 Moderna-Dosen erwartet. Doch die Sozialministerium dämpfte allzu große Hoffnungen: „Die angekündigten Mengen entsprechen nicht immer den tatsächlichen Lieferungen.“ Sollte es bei den avisierten Umfängen bleiben, seien zumindest in den Impfzentren bis zu 10.000 Impfungen pro Tag möglich. Sachsen liegt mit einer Impfquote von 7,8 Prozent auf Platz 11 von 16 Bundesländern.

Von Andreas Debski