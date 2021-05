Auch in Sachsen landet Corona-Impfstoff im Müll

Leipzig

Impfen kann mitunter ein Handwerk sein. Ausgeliefert werden die Vakzine schließlich nicht in fertigen Spritzen, die Präparate kommen in kleinen Fläschchen daher und müssen erst aufgezogen werden. Je nach Hersteller können aus den Ampullen unterschiedlich viele Impfdosen gewonnen werden: Bei Biontech ist die Flüssigkeit pro Ampulle für sechs Spritzen, bei Astrazeneca für zehn ausgelegt. So steht es auch in der offiziellen Zulassung der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA).

Werden aus der Biontech-Phiole sechs Spritzen aufgezogen, bleibt am Ende trotzdem etwas Flüssigkeit in der Ampulle übrig – die sogenannte Überschussmenge. Ist dieser Rest groß genug, könnte ein Arzt eine zusätzliche siebte Spritze aufziehen. Oder die Bonus-Impfdose landet im Müll – in Zeiten, in denen Impfstoff Mangelware ist. Nach Angaben des NDR passiert genau das beispielsweise im Hamburger Impfzentrum.

Ursprünglich sollten nur fünf Dosen entnommen werden

Am Jahresanfang hatte die EMA die Zustimmung gegeben, aus einem Biontech-Fläschchen eine sechste Impfdosis zu gewinnen. Bis dahin durften offiziell nur fünf Dosen entnommen werden. Im April folgte ein Schreiben des Bundesgesundheitsministeriums an die Länder. Darin heißt es wörtlich: „Die Entnahme zusätzlicher Dosen aus Mehrdosenbehältnissen zugelassener COVID-19-Impfstoffe, z.B. einer 7. (BioNTech) beziehungsweise. 11. Dosis (Moderna, AstraZeneca), ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich und rechtlich zulässig, erfordert aber auf Seiten der Anwender eine besondere Umsicht und Sorgfalt.“

Das Prozedere gilt bei Biontech als „technisch anspruchsvoll“

Die Bundesländer regeln den Umgang mit Impfresten unterschiedlich. In sächsischen Arztpraxen wird breitflächig eine siebte, beziehungsweise elfte Dosis aus den Flaschen verimpft. Die Landesärztekammer erklärt auf Nachfrage: „Wir haben dazu Videos ins Netz gestellt, Fortbildungen durchgeführt.“ Allerdings: Gerade beim Vakzin des Mainzer Unternehmens Biontech sei es „ausgesprochen schwierig“ und „technisch anspruchsvoll“, die siebte Dosis zu gewinnen. Im ungünstigen Fall würde zu viel Luft mit aufgezogen. „Dies bedeutet, dass durch Lufteinschlüsse zu wenig Impfstoff verabreicht werden würde, was wiederum den Impfschutz des Patienten gefährden könnte, da die verabfolgte Impfstoffmenge nicht ausreichend ist“, ergänzt eine Sprecherin der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen.

Und in den Impfzentren? Kai Kranich, Sprecher vom Deutschen Roten Kreuz in Sachsen, betont, dass die Verantwortung den Ärzten und medizinischen Fachangestellten zukomme. „Die Mediziner müssen entscheiden, wie sie das handhaben“, sagt er. Das hat einen guten Grund: Mit der Entnahme einer zusätzlichen Dosis weichen die Ärzte von der Zulassung ab, darauf weist auch das Sächsische Sozialministerium hin.

Die Reste mehrerer Ampullen dürfen nicht gemischt werden

Die Rede ist dann von einem sogenannten „Off-Label Use“. Was das konkret bedeutet, erklärt Katharina Bachmann-Bux von der KVS-Landesgeschäftsstelle: Entscheide sich der Arzt, eine zusätzliche Dosis zu entnehmen, schätze er „seine Fähigkeiten in der Handhabung des Impfstoffes als so gut ein, dass er die Dosis in höchster Qualität in der vorgeschriebenen Menge und ohne Lufteinschlüsse aufziehen kann“. Sollte jedoch etwas schief gehen, etwa weil ein Patient zu wenig Impfstoff erhält, trage der Arzt „mögliche haftungsrechtliche Konsequenzen“. Ebenso sei es nach Herstellerangaben verboten, die Reste mehrerer Ampullen zusammenzumischen.

Das Sozialministerium „hat die Entnahme der weiteren Dosen nie untersagt“, so eine Sprecherin. Eine siebte Dose werde aus einem Biontech/Pfizer-Vial entnommen, „wo es möglich ist.“ Eine Direktive gibt das Ministerium nicht. Die Handhabung mit der zusätzlichen Impfdosis obliegt den Ärzten, ebenso die Haftung.

Es mangelt an geeigneten Spritzen

In anderen Bundesländer ist die Haftung einfacher geregelt: So empfiehlt das Sozialministerium in Rheinland-Pfalz ausdrücklich die Entnahme einer zusätzlichen Dosis, für die Ärztinnen und Ärzte entsteht damit Rechtssicherheit. Neben der Haftungsfrage berichtet das Ministerium in Sachsen von einem weiteren Problem: „Die Entnahme der siebten Dose scheitert in der Regel an der Nichtverfügbarkeit sogenannter totvolumenfreier Spritzen“, so eine Sprecherin. Bei den herkömmlichen Spritzen müsse der Verwender „sehr versiert“ sein, um eine siebte Biontech-Dose zu entnehmen.

Die Entnahme beim Impfstoff von Biontech gilt als „ausgesprochen schwierig“ Quelle: Andre Kempner

Die rechtliche Zusatzhürde für Ärzte und Ärztinnen führt auch in Sachsen dazu, dass Impfreste im Müll landen. Aus einer Leipziger Arztpraxis (Name ist der Redaktion bekannt) verlautete, aus Biontech-Ampullen würden prinzipiell nur sechs Dosen entnommen. Der Rest wird entsorgt. Wie viel Impfdosen dadurch tatsächlich ungenutzt bleiben, lässt sich nicht feststellen. Da die Zulassung bei Biontech offiziell nur für sechs Impfdosen pro Ampulle ausgelegt ist, gibt es für die Behörden keinen verlässlichen Ansatz zu messen, wie viel möglicherweise noch verwendbarer Impfstoff entsorgt werden könnte.

Im Rahmen vertraglicher Vereinbarungen liefert Biontech nach Impfdosen, nicht nach Ampullen.

Von Florian Reinke