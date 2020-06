Audenhain

Ob an Helmut Richter jemals der Gedanke herangetragen wurde, seinen 1974 geschriebenen Text „Über sieben Brücken musst Du gehen“ angesichts der 88, die es in Audenhain gibt, umzudichten, ist nicht überliefert. Karat und Peter Maffay machten die Zeilen des 2019 verstorbenen Leipziger Dichters einst zum Hit. An eigenen Versen haben sich Bewohner des wohl längsten Dorfes in Sachsen schon versucht, sagt man, ein Gedicht oder Lied gibt es aber nicht. Dafür an die 90 Brücken – die Audenhain zum Klein-Venedig Nordsachsens machen.

Historie der Brücken begann um 1900

Über sieben Jahrhunderte hat der Ort, durch den sich der Schwarze Graben in vielen Windungen schlängelt, auf dem Buckel. Der Ex-Ortsvorsteher und langjährige Ortschronist Harry Liebmann hat 80 Jahre miterlebt und Hunderte Geschichten in der Chronik zusammengetragen. Die Historie der Brücken begann erst um 1900. „Bis dahin gab es keine Ortsstraße. Die Grundstücke hatten ihre Zufahrten von den südlichen und nördlichen Höfewegen aus.“ Mit der Dorfstraße wurden die ersten Bogenbrücken aus Wildschützer Porphyrgestein gebaut. „Vermutlich 1880 entstand die erste am Ortsausgang Richtung Strelln/Schöna“, weiß Liebmann. Nach und nach wurden es immer mehr. Wer zu seinem Grundstück wollte, musste eine Brücke nutzen, wer keine hat, eine bauen. So ist es heute noch.

Von schlicht bis mondän – alle möglichen Brücken sind dabei

67 Brücken gibt es in der Ortslage, darunter noch 9 alte Bogenbrücken. 1970 wurden 8 Umfluterbrücken gebaut, den Große-Mühlgraben – jetzt wasserlos – überspannen 5, den Wildschützgraben 3, den Mühlgraben Schreiber 5. Keine sieht aus wie die andere. Es gibt sie, die historischen, geschwungenen, verzierten oder eher ganz schlichten, die schon arg in die Jahre gekommenen oder noch ganz neuen, die mit Holz- oder Eisen-, Metall- oder gar keinem Geländer versehenen, die eher zarten oder ganz robusten, im Dickicht versteckten oder mondän wirkenden, die mit Schotter, Sand, Beton, Asphalt oder Kiesschichten versehenen Überfahrten.

Früher badeten Kinder noch im Bach – heute undenkbar

Die Brücken gäbe es nicht, gäbe es den Bach nicht. Der Schwarze Graben fließt in westöstlicher Richtung zur Elbe und nimmt das Wasser vieler kleiner Gräben auf. Er wirkt eher unscheinbar, hat aber dem Dorf auch seit mehreren 100 Jahren immer wiederkehrende Hochwasser beschert. Der Bach hatte aber auch Sommer wie Winter seine Reize. Als Jungs wollten sie Fische und Krebse fangen oder – baden, erzählt Harry Liebmann. „Das ging damals, bei einer Sohlbreite von 2,50 bis etwa 4,40 Meter.“ Mithilfe von Grasnarben aus dem Uferbereich stauten die Kinder Wasser an, das teilweise bis Bauchnabelhöhe reichte.

Ungeschriebenes Gesetz

Im Dorf gilt eine Regel: Ein richtiger Audenhainer muss mindestens einmal im Leben mit dem Wasser des Schwarzen Grabens in Berührung gekommen, sinnbildlich also mit dem Wasser getauft worden sein. Denkt Harry Liebmann an seine „Taufe“ muss er schmunzeln. Irgendwann rutschte er als kleiner Junge mit dem Eisrösschen auf dem zugefrorenen Bach entlang, unterschätzte aber die Tragfähigkeit des Eises – das brach und Klein-Harry landete mit dem Hosenboden im Wasser.

Graben wird einmal im Jahr gesäubert

Bis Klitzschen sei man früher auf Schlittschuhen gerutscht – heute undenkbar. Weniger Wasser, dafür umso mehr Grün. Der Graben ist gerade im Sommer zugewuchert, selbst manche Brücke ist als solche nur schwer zu erkennen. Die Unterhaltung des heute als Gewässer 1. Ordnung eingestuften Grabens lag bis nach 1960 in den Händen der vier Separationsgemeinden. Jetzt ist die Landestalsperrenverwaltung Sachsen zuständig, setzt einmal im Jahr eine Böschungsmahd und Sohlekrautung an. Immer im Herbst lebt die Brückenidylle neu auf, gibt auch die meistfotografierte Ansicht von 4 bis 5 Brücken an der Dorfstraße dann wieder frei. Dass aus Kostengründen nicht öfter gepflegt werden kann, wurmt die Audenhainer. Früher ging es doch auch, sagen sie.

Viele Geschichten ranken sich rund um Graben und Bach. Die, die ohne Folgen für Leib und Leben ausgingen, und jene, bei denen sich Menschen ernsthaft verletzten oder gar zu Tode kamen. So manch Gast feucht-fröhlicher Feste machte Bekanntschaft mit dem Bach. „Verursacht durch Alkohol oder körperlich ausgetragene Kämpfe unter den Bewerbern um ein weibliches Wesen.“

Die Brücken – Fluch und Segen zugleich

Die Audenhainer lieben ihre Brücken. Einst feierten sie Feste, schmückten sie, kürten die schönsten. Sie wissen aber auch: Sie sind Fluch und Segen zugleich. Wer ein Grundstück kauft, erwirbt die Brücke hinzu. Wer ein Haus baut, muss auch eine Überfahrt bauen, zuvor aufwendige Genehmigungsverfahren durchlaufen. Wer eine Brücke hat, muss sich um die Erhaltung kümmern, das gilt für private wie gemeindeeigene. Doch fest steht auch: Die Brücken gehören zu Audenhain.

