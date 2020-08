Ulrike von Levetzow (1804-1899) war die vermutlich letzte Muse des alternden Dichterfürsten Johann Wolfgang von Goethe. Ihr zu Ehren führt heute einer der reizvollsten Wanderwege im Landkreis Leipzig durch die Elsteraue bis an den Ort ihrer Taufe nach Löbnitz.

Wandern in der Elsteraue - Auf dem Weg zu Goethes Muse Ulrike von Levetzow

