Die Nachfrage reißt nicht ab: Bei den Hundezüchtern in der Region melden sich seit gut einem Jahr mehr Interessenten als zu normalen Zeiten. Und zuweilen liegt die einzige Begründung, warum man sich einen Hund anschafft, in der Langeweile, die der Lockdown mit sich bringt. Doch was passiert mit den Tieren, wenn die Normalität zurückkehrt?