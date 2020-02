Auf der A9: Containerwand soll Autofahrer vor Munitionssplittern schützen

Dresden/Leipzig

Die Weltkriegsmunition, die im Fluss Wilde Luppe an der Autobahn 9 bei Leipzig vermutet wird, soll voraussichtlich im Mai entfernt werden. Das teilte das Polizeiverwaltungsamt nach einem Treffen von Behördenvertretern aus Sachsen und Sachsen-Anhalt in Dresden mit. Ein genauer Termin steht noch nicht fest.

Problem Autobahn

Die Stelle an der A9 liegt unmittelbar an der Grenze der beiden Bundesländer. Die verschiedenen Zuständigkeiten und die Nähe zu der viel befahrenen Autobahn machen die geplante Räumung kompliziert. Bei dem Treffen am Donnerstag seien aber erste Maßnahmen – unter anderem zur Sicherung des Autobahnabschnittes – festgelegt worden, teilte das Polizeiverwaltungsamt mit. Das Amt ist für die Kampfmittelbeseitigung zuständig.

„Möglicherweise müssen wir die Autobahn nicht einmal sperren“, sagte Behördensprecher Jürgen Scherf. Geplant sei, auf dem Standstreifen eine 400 Meter lange doppelstöckige Wand aus Containern zu errichten. Im Falle einer Explosion würden die Stahlbehälter herumfliegende Splitter abhalten. „Das ergibt aber nur Sinn, wenn wir für den Aufbau der Wand nicht die Autobahn sperren müssten und auch noch Schwerlasttransporter mit Überbreite vorbeikommen“, so Scherf weiter. An der Stelle fahren pro Tag rund 80.000 Fahrzeuge entlang.

Entsorgte Weltkriegs-Munition

Die Spezialisten gehen davon aus, dass nach Ende des Krieges Munition in der Wilden Luppe entsorgt wurde. Das sei damals ein übliches Vorgehen gewesen.

In der Vergangenheit habe es in der Gegend schon einzelne Funde gegeben. Zudem liegen die Chemieanlagen in Leuna und Schkopau nicht weit entfernt, die im Krieg Ziel von Bombenabwürfen waren.

Räumung bis nach Sachsen-Anhalt

Das genaue Ausmaß der verklappten Munition ist völlig offen. „Es gibt Berichte aus den 1960er Jahren. Damals lag die Munition noch an der Oberfläche“, sagt Scherf. Inzwischen sei sie ins Sediment eingedrungen und möglicherweise auch weitergespült worden.

Die Fachleute waren sich in ihrer Beratung am Donnerstag einig: Die Beräumung werde keinesfalls an der Grenze zu Sachsen-Anhalt enden, wenn auch im Nachbarland noch explosive Rückstande entdeckt werden. „Wir machen das dann einmal richtig“, erklärt Scherf. Die Wilde Luppe mündet bei Schkopau in die Saale.

Von Matthias Roth