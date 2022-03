Geflüchtete aus der Ukraine - Am Limit: Aufnahmestelle in Mockau ist voll, Landesdirektion kündigt Erweiterungen an

Für die Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine wurden die Kapazitäten in der zentralen Einrichtung im Leipziger Stadtteil Mockau gerade erst erweitert, jetzt sind sie bereits ausgeschöpft. Die Gemütslage der Geflüchteten pendelt zwischen Dankbarkeit, Schockverarbeitung und Ungewissheit.