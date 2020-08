Naumburg

Die Frage, ob sich ein Krokodil in der Unstrut aufhält, beschäftigt weiterhin die Menschen insbesondere im sachsen-anhaltischen Burgenlandkreis. Nachdem vor einigen Tagen Angler gemeldet hatten, dass ein etwa zwei Meter langes Reptil in dem Fluss schwimmen soll, wurde eine große Suchaktion gestartet, an der sich DLRG, Feuerwehr und Polizei beteiligten. „Wir haben die Suche ergebnislos eingestellt“, berichtete am Montag Polizeisprecherin Ulrike Diener.

Badeverbot bis Ende der Woche

Obwohl die Informationen der drei Angler durchaus glaubhaft klangen, gibt es mittlerweile auch Mutmaßungen, dass die Männer in der Dunkelheit einen schwimmenden großen Biber mit einem Krokodil verwechselt haben könnten. Höchst vorsorglich jedoch – zunächst bis zum Ende dieser Woche – hat Landrat Götz Ulrich ( CDU) für die gesamte Unstrut im Gebiet des Burgenlandkreises (beginnend ab Sachsen-Anhalts Landesgrenze zu Thüringen bei Wendelstein bis zur Einmündung in die Saale im Blütengrund Naumburg) ein Badeverbot ausgesprochen, meldet das Landratsamt.

„Falls es sich tatsächlich um ein Krokodil in der Unstrut handeln sollte, stammt es nicht aus unserem Bestand. Im Bergzoo fehlt kein Exemplar“, sagte Dennis Müller. Halles Zoo-Direktor hatte der Polizei übrigens den Tipp gegeben, die Kroko-Suche erst in der Dämmerung zu beginnen, „denn Krokodile sind dämmerungs- und nachtaktiv“. Laut dem Zoo-Direktor sei es möglich, dass das gesichtete Krokodil illegal gehalten und von seinem Eigentümer ausgesetzt wurde. Zumindest gibt es bei der Polizei derzeit keine Hinweise, dass ein Krododil – gemeldet oder illegal – entkommen sei. Im LVZ-Gespräch erinnerte Dennis Müller an Kaiman „Sammy“, der seinem Besitzer im Juli 1994 bei einem Ausflug an den Baggersee in Dormagen südlich von Düsseldorf ausgebüxt war. Die schließlich vom Erfolg gekrönte Jagd auf das damals 80 Zentimeter lange „Ungeheuer vom Loch Ness“ mit den bernsteinfarbenen Augen hielt fast die gesamte Nation in Atem.

Gute Überlebenschancen

Das Krokodil hätte aus Expertensicht momentan relativ gute Überlebenschancen – und könnte theoretisch mit der Strömung der Flüsse bis nach Hamburg gelangen. „Wenn es denn tatsächlich ein echtes Krokodil wäre“, sagte der promovierte Forscher Oliver Wings von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg am Montag. Krokodile seien wechselwarme Tiere, die sich Temperaturen von über 20 Grad ebenso wie dem einstelligen Bereich anpassen könnten.

Ein aus einem Terrarium stammendes Tier würde sich vermutlich in Freiheit erst einmal irgendwo am Fluss verstecken und abwarten, bis die Sonne scheint, um für den Körper ausreichend Wärme zu tanken. Zudem sei es im Gegensatz zu freilebenden Tieren an die Fütterung durch den Menschen gewöhnt. Es könnte sich jedoch von Fischen oder Enten ernähren. „ Krokodile sind, obwohl sie eigentlich scheu dem Menschen gegenüber sind, gefährliche Tiere. Sie wirken langsam, können aber blitzschnell mehrere Meter aus dem Wasser rausspringen“, sagte der Wissenschaftler.

Peta fordert generelles Haltungsverbot

Die Tierrechtsorganisation Peta forderte unterdessen in einer Mitteilung ein generelles Haltungsverbot von exotischen Tieren in Privathaushalten. Es sei keine Seltenheit, dass exotische Lebewesen in Wäldern, auf Feldern und in Badeseen ausgesetzt ‎würden. Viele Halter ‎kauften sich den Angaben nach die Tiere unüberlegt auf Börsen und im Internet. Nach kurzer Zeit seien sie aber mit den Ansprüchen ‎der Exoten überfordert. Ein Lebewesen dann einfach zu „entsorgen“, sei nicht nur gefährlich für Menschen ‎und andere Tiere, sondern verstoße auch gegen das Tierschutzgesetz.‎

Suche nach der Nadel im Heuhaufen

Seit „Sammy“ geistern immer mal wieder vor allem Krokodilmeldungen durch das Sommerloch, meint Zoodirektor Müller, der die Fahndung nach dem Reptil in der Unstrut mit der sprichwörtlichen „Suche nach der Nadel im Heuhaufen“ vergleicht. Offenbar unter ähnlichen Vorzeichen verlief im Oktober 2007 eine großangelegte Krokodilsuche an mehreren Seen Bayerns. Ein Angler hatte berichtet, dass er in einem Baggersee bei Schwarzenfeld in der Oberpfalz ein bis zu zwei Meter großes Reptil gesehen habe – und damit Feuerwehr und Polizei mobilisiert. Auch die Suche nach einem angeblichen Krokodil in einem Schwandorfer Badesee ( Bayern) verlief im Sommer 2012 ohne Erfolg. Ein Spaziergänger und eine Schwimmerin hatten dies gemeldet.

Würgeschlange in Burg eingefangen

Ein anderes – reales Reptil – hat bis zum Wochenende die Einwohner in der Kleinstadt Burg bei Magdeburg in Atem gehalten. „Dort war Mitte August eine Boa constrictor ihrem Besitzer entwischt. Daraufhin gab es eine große Suchaktion, die zunächst ohne Erfolg verlief. Seitdem wurde darauf gewartet, dass die Schlange von selbst wieder auftaucht“, berichtete der MDR. Für die Bevölkerung bestand keine Gefahr. Am Sonntag konnte die Boa eingefangen werden. Die Schlange war zuvor entdeckt worden, als sie von einer Dachrinne hing.

Bär zurück in Bayern

Wesentlich mehr Aufmerksamkeit als diese Würgeschlange bekam ein Bär im Oktober 2019, den eine Wildtierkamera im Landkreis Garmisch-Partenkirchen in der Nähe von Schloss Linderhof fotografiert hatte. „Der Bär ist zurück in Bayern – genauer gesagt in den Allgäuer Alpen. Mehr als 13 Jahre nach dem Abschuss von Bruno ist wieder ein Bär nach Deutschland eingewandert“, kommentierte das Bayerische Landesamt für Umwelt das Ereignis.

Löwen-Ausbruch im Leipziger Zoo

Vielen LVZ-Lesern dürfte der Ausbruch der beiden Etoscha-Löwen Majo und Motshegetsi Ende September 2016 aus ihrem Gehege im Leipziger Zoo noch in relativ frischer Erinnerung sein. Eine der beiden Großkatzen konnte von Mitarbeitern ziemlich schnell wieder zurück ins Freigehege gedrängt werden. Der zweite Löwe jedoch musste getötet werden, nachdem eine Narkose nicht funktioniert hatte. „Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Besucher, niemand wurde verletzt“, sagte damals der Leipziger Zoochef Jörg Junhold.

Von Bernd Lähne/dpa