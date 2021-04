Dresden

Der Start des Bundesparteitages der Alternative für Deutschland (AfD) in der Messehalle Dresden wurde am Sonnabendmorgen von lauten Protesten begleitet.

Zum Protest hatte im Vorfeld ein Aktionsbündnis rund um die Initiative Dresden Nazifrei aufgerufen. Gegen 7.30 Uhr startete am Jorge-Gomondai-Platz in der Dresdner Neustadt ein Fahrradkorso mit etwa 100 Teilnehmern in Richtung Messe. Zur selben Zeit versammelte sich in Löbtau eine Protestgruppe, die allerdings nicht als Konvoi startete, sondern als stationäre Kundgebung vor Ort blieb.

Blockade an der Pieschener Allee. Quelle: Felix Franke

Der Fahrradkorso bewegte sich von der Neustadt friedlich bis zum Messegelände, wo er wie geplant gegen acht Uhr eintraf. Einzelne Versuche, die Zufahrt zum Parkplatz des Messegeländes an der Schlachthofstraße zu blockieren, wurden unterbunden, berichtete die Polizei auf Twitter. Auch an der Pieschener Allee nahe der Marienbrücke hatten etwa ein Dutzend Teilnehmer blockiert, indem sie ihre Fahrräder auf die Straße legten.

Quelle: Felix Franke

Aktivisten kletterten am Messering auf Bäume, brachten dort ein großes Banner mit der Aufschrift „Aufbäumen gegen Faschismus“ an und verweilten in den Baumkronen. Das Banner überspannte die Straße, die die Teilnehmer des AfD-Bundesparteitages wenig später vom Parkplatz zur Messehalle 1 führte. Vor Ort war auch die Trommelgruppe Rhytm of Resistance, sodass die Delegierten lautstark kommentiert auf Einlass in die Messehalle warteten.

Die Polizei sicherte das Geschehen ab.

