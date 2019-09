Dirk Neubauer im LVZ-Interview: „Man muss den Menschen einfach wieder mehr zutrauen“

Augustusburg

Seit 2013 ist Dirk Neubauer Bürgermeister im sächsischen Augustusburg ( Landkreis Mittelsachsen). Mit verschiedenen Projekten versucht der 48-Jährige seither auch gegen die Politikverdrossenheit in der Kleinstadt vorzugehen. Nun hat er ein Buch vorgelegt, dass die Bürger zu mehr Eigenverantwortung aufruft. Die LVZ sprach mit Neubauer über das Auseinanderdriften der Gesellschaft, die AfD-Wahlgewinne in seiner Stadt und seinen Plan, wie die Demokratie zu retten ist.

Herr Neubauer, Sie schreiben als sächsischer Bürgermeister über Demokratie, ihr Buch heißt „Das Problem sind wir“: Das klingt alles nach einer Menge Arbeit. Auch für den Leser.

Das ist wohl so. Es wird sich zweifellos aber jeder in diesem Buch wiederfinden – mancher mehr, mancher weniger. Wichtig war mir beim Schreiben, dass durch die Verwendung von „Wir“ alle am Ende vielleicht auch wieder an den Verhandlungstisch zurückkehren und begreifen: Es geht nicht um „die da oben“ oder „die da drüben“. Wenn uns etwas nicht passt, dann hat das auch mit uns selbst zu tun.

Haben Sie ihr Buch für die Ostdeutschen oder über die Ostdeutschen geschrieben?

Es ist ein bisschen beides geworden. Ursprünglich gedacht war es als ein Buch für uns, für uns Ostdeutsche. Ich habe versucht das aufzugreifen, was ich in meinem Amt in Augustusburg wahrnehme. Es geht um eine Diskussionskultur, mir ist wichtig, dass wir uns selbst als Bürger entdecken. Und bei allen Rechtfertigungsmustern die es für alle Schmerzen gibt, die Menschen im Osten mit sich herumtragen, muss jeder 30 Jahre nach der Wende auch begreifen: Jetzt fangen wir an irgendeiner Stelle einfach mal an, etwas zu verändern. Wir nehmen die Dinge selbst in die Hand. Überraschend kam für mich, wie intensiv das Buch vor allem in den alten Bundesländern aufgenommen wurde: 97 Prozent der Interviewanfragen kommen von dort. Viele der Journalisten haben mir gesagt: Da sind Dinge im Buch, die wussten wir tatsächlich nicht. Das zeigt, dass wir sehr viel übereinander gesprochen haben und zu wenig mit einander. Insoweit ist mein Buch auch ein Blick in den Osten.

Ist bei den westdeutschen Beobachtern auch ein Stück Voyeurismus dabei ist – im Sinne von: Last uns mal in den krassen Osten schauen?

Nein, Voyeurismus ist das nicht. Ich erfahre tatsächlich aufrichtiges Interesse, tiefer in die Verhältnisse zu blicken. Es ist natürlich so, dass sich in den alten Bundesländern viele fragen: Warum ist der Osten so? Aber es bleibt nicht auf dieser oberflächlichen Ebene, in den alten Bundesländern gibt es Interesse am Kontext. Den versuche ich darzustellen.

„Das Problem sind wir“ beschreibt ein Auseinanderdriften der Gesellschaft. Auch in ihrer Stadt hat gut ein Drittel AfD gewählt. Sind das alles Protestwähler?

Zu einem wesentlichen Teil ist es Protest, der sich inzwischen auch verfestigt hat. Es gibt nicht mehr nur dieses: Gib mir was nicht und ich wähle gegen das System. Vielmehr ist da Hoffnung, da ist jemand Neues und der wird alles anders machen. Dabei spielt keine Rolle, dass die Aussagen dahinter sehr oberflächlich sind, es keine faktischen Ansatzpunkte in den Programmen gibt. Ich war auf vielen AfD-Veranstaltungen, habe dort aber niemand getroffen, der mal gesagt hat: Ok, ihr wollt das alles anders machen? Aber wie denn nun genau? Die AfD muss das gar nicht erklären, ein nicht unerheblicher Teil ihrer Wähler glaubt offenbar, es wird einfach alles anders, wenn die endlich an die Macht kommen.

Das Jahr 2015 spielt auch in ihrem Buch eine Rolle, als „Zündpunkt“. Sie beschreiben die Probleme als Folgeerscheinung einer Art Behördenwillkür.

Ich denke, dass sich die Situation seit längeren zusammengebraut hatte. Wer genau hinhörte, konnte das auch schon vorher hören. Der heutige Antrieb, das etablierte System abzuwählen, ist vielseitig. Das steckt natürlich sehr viel „zurückgesetzt“ und „abgehängt“ drin, da steckt auch der gefühlte Bürger zweiter Klasse mit drin. Um das alles zusammenzubringen, brauchte es aber einen gemeinsamen Nenner und der war – ganz platt gesagt: Jetzt kommen die, und für die haben wir alles. Plötzlich gab es ein „gemeinsames Feindbild“. Ich denke aber nicht, dass Ausländerfeindlichkeit der eigentliche Grund ist. Vielmehr war der Schlüssel: Für die geht es jetzt, was für uns vorher nicht ging.

Ist die Ablehnung von Geflüchteten in Sachsen eine Neiddebatte?

Also ist die Ablehnung von Geflüchteten in Sachsen eher eine Neiddebatte?

Ja, das ist sie ein Stück weit.

Ihr Buch handelt allerdings nicht nur von den Problemen, sondern Sie bieten darin auch Lösungen an, wie die Demokratie zu retten ist.

Ich zeige im Wesentlichen nur einen Weg auf, den wir vielleicht gehen sollten. Wir haben inzwischen eine weitgehend entpolitisierte, passive Gesellschaft. Und wenn man ehrlich ist: Die haben wir uns ja auch selbst geschaffen. Schon nach dem Mauerfall wurden die Leute verprellt, die dachten: Jetzt kann ich mich einbringen, die darüber nachdachten, wie sich das beste aus beiden Systemen zusammenbringen ließe. Die mussten aber schnell lernen: Es wird einfach ein System ausgerollt und die passenden Leute werden einfach gleich mitgebracht. So eine Verletzung sitzt tief und hält auch lange vor. Danach kam auch noch die Treuhandzeit, in der Millionen an Biografien mit abgewickelt wurden. Und aus dieser Situation, aus diesen Schäden heraus war die Politik im Osten von Anfang an in einer Kümmererposition, die etwas reparieren wollte. Daraus sind wir bis heute nicht wieder herausgekommen. Seit 30 Jahren erzählen wir den Leuten im Osten: Bleiben Sie ruhig, wir holen Hilfe. Damit wurden die Menschen zu einem reinen Publikum erzogen.

Zur Person: Dirk Neubauer Der gebürtige Hallenser Dirk Neubauer (48) ist seit 2013 Bürgermeister in Augustusburg ( Mittelsachsen). Er wurde als Parteiloser gewählt, trat 2017 aber der SPD bei. In der 4500 Einwohner zählenden Kleinstadt setzt er sich für mehr Bürgerbeteiligung und Digitalisierung ein, hat unter anderem das Projekt #diStadt – eine Art kommunale StartUp-Agentur – ins Leben gerufen. Vor seinem Amt in Augustusburg arbeitete Neubauer als Reporter und Geschäftsführer eines lokalen Fernsehsenders sowie als Marketinchef von MDR Jump und MDR Sputnik.

Die Passivität ist das Problem?

Wenn man das aber ändern möchte, muss man vom pauschalen Kümmern weg. Natürlich wird es immer Menschen geben, um die wir uns kümmern müssen, weil sie unsere Hilfe benötigen. Aber ich möchte, dass wir das Überkümmern durch ein Ermöglichen ersetzen. Politik muss das Spielfeld bereiten, aber Fußball spielen können die Leute doch selbst. Man muss den Menschen einfach wieder mehr zutrauen. Das fängt schon in der politischen Hierarchie an: Im Landtag heißt es, wenn wir Euch das Geld einfach so geben und nicht unter Fördervorbehalt stellen, könnten wir es ja nicht kontrollieren. Da schwingt schon ein ordentliches Maß an Misstrauen mit. Und genauso agieren auch viele Städte mit ihren Bürgern. Wenn der Freistaat seinen Kommunen nicht traut, brauchen wir uns auch nicht zu wundern, wenn der Bürger uns auch nicht mehr traut. Nach Vertrauen kommt Wertschätzung, dann kommt Stolz auf etwas, an dem ich mitgewirkt habe. Ich glaube, wenn man Demokratie übergestülpt bekommt, wie es hier der Fall war, dann muss man die erst lernen. Dazu gehört, auch selbst zu erleben, dass man wirksam ist.

„Man muss nur einfach mal anfangen“

Das klingt sehr nach direkter Demokratie.

Genauso ist es, man muss nur einfach mal anfangen. Nehmen wir die 70.000 Euro, die alle Kommunen für drei Haushaltsjahre extra bekommen haben. Die könnten auch danach weitergezahlt werden, mit der Maßgabe: Mach doch mal was mit Euren Bürgern zusammen. Man braucht ja auch die Möglichkeiten, um etwas zu machen. Es kommen immer wieder Leute ins Rathaus, die sagen: Ich hab eine Idee. Lange Zeit musste ich als Bürgermeister sagen: Ich hab leider kein Geld dafür. Wenn jemandem mehrfach abgesagt wird, kommt der irgendwann nicht wieder. Seit wir nun aber 50.000 Euro im Jahr explizit für solche Dinge zur Verfügung stellen, kommen die Leute mit Ideen und sind bereit, mitzuwirken. Und das ist doch ein guter Anfang.

Haben sie für Ihr Buch Feedback aus Augustusburg bekommen?

Ich habe tatsächlich bisher nur Positives gehört. Inzwischen arbeiten wir an einem Termin, damit wir das Buch auch in der Stadt diskutieren können. Ich habe es ja auch deshalb geschrieben, damit die Leute vielleicht sagen: Dort und dort stimme ich Dir zu, aber einige Sachen sehe ich anders. Ich persönlich erhebe nicht den Anspruch, die reine Wahrheit zu verkünden. Wir müssen in eine Debatte hinein, denn diese Sprachlosigkeit – die auch in Wut und Agonie enden kann – hilft uns nicht weiter.

Zum Buch „Das Problem sind wir“ von Dirk Neubauer ist bereits bei der Deutschen Verlags Anstalt (DVA) erschienen.

Von Matthias Puppe