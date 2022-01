Augustusburgs Bürgermeister Neubauer will Landrat in Mittelsachsen werden

Augustusburg

Dirk Neubauer, Bürgermeister von Augustusburg (Mittelsachsen), bewirbt sich um das Amt des Landrats im Kreis. Wie der 50-Jährige am Dienstagabend in einer Videobotschaft mitteilte, wolle er am 12. Juni bei den Wahlen zum höchsten Amt der Region als parteiloser Kandidat antreten.

„Ich möchte, dass es eine wirkliche Wahl – eine Auswahl gibt. Ich stehe für Bürgerbeteiligung, ich möchte die Region im Kreis stärken, ich möchte einen Landkreis der Bürger, einen Landkreis in der zweiten Reihe, nicht als Bestimmer, sondern als Dienstleister und Unterstützer“, so Neubauer in der gut zweiminütigen Videobotschaft. Er stehe zudem auch für mehr Beteiligung des Kreistages am Geschehen in der Region. „Ich möchte, dass Sie Ihre Stimme wieder zurück bekommen, dass Sie nicht nur einmal bei einer Wahl gefragt sind und dann über Jahre dann nicht mehr“, erklärte das bisherige Kleinstadtoberhaupt.

Neubauer hat ein Fünf-Punkte-Programm aufgestellt. Neben mehr Bürgerbeteiligung geht es darin um einen vielseitigen und modernen Landkreis, um die Unterstützung von Forschung und Wissenschaft, um nachhaltige Lebens- und Arbeitsweise sowie um die Stärkung der Gesundheitsfürsorge. Im Wahlkampf will er bewusst auf Plakate und übliche Promotion verzichten, stattdessen mit den Bewohnerinnen und Bewohnern mehr ins Gespräch gekommen.

Augustusburg als sächsische Modellkommune

Seit 2013 ist der 50-Jährige Bürgermeister von Augustusburg. Er wurde als parteiloser gewählt und trat in die SPD ein und wurde 2017 mit eine Zweidrittelmehrheit im Amt bestätigt. Neubauer trat später wieder aus der Partei aus. Seit Amtsantritt hat der gebürtige Hallenser und frühere IT-Fachmann die Gemeinde zu einer digitalen Vorzeigekommune umgebaut. 2018 sorgte sein Buch „Wir sind der Osten“, in dem er sich für mehr Demokratie und Selbstverantwortung stark macht, bundesweit für Beachtung.

Neben Dirk Neubauer kandidieren bisher auch der Döbelner Oberbürgermeister Sven Liebhauser (CDU) sowie der AfD-Landtagsabgeordnte Rolf Wiegand für die Neubesetzung des Landrat in Mittelsachsen. Der bisherige Amtsinhaber Matthias Damm (CDU) kann aufgrund der Altersbegrenzung nicht erneut antreten.

Von Matthias Puppe