Aus Protest gegen Corona-Politik – Augustusburger OB Neubauer verlässt SPD

Die sächsische SPD verliert eines ihrer prominentesten Gesichter. Dirk Neubauer (50), Bürgermeister von Augustusburg (Kreis Mittelsachsen), verlässt die Partei aus Protest gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen. Den Schritt hatte der bekannte Kommunalpolitiker am Dienstagabend im Stadtrat von Augustusburg angekündigt. Zuerst hatte die „Freie Presse“ darüber berichtet. Mit dem Austritt reagiert Neubauer auf das Ende des Modellprojekts „Covid-Ex“, das der Bund mit seinem neuen Infektionsschutzgesetz beschlossen hatte. „Ich möchte damit ein klares Zeichen setzen“, begründete der Bürgermeister laut „Freier Presse“ seine Entscheidung. Im Stadtrat soll es dazu großen Beifall gegeben haben.

Modellprojekt wurde sehr gut angenommen

Neubauer, der in seinem gerade erschienenen Buch „Die Demokratie stirbt“ ein düsteres Bild vom Zustand des Landes malt, gilt als Vater des ersten Modellprojekts in Sachsen. Es war am 1. April gestartet. Mit einem kostenlose Antigen-Schnelltest wurde per QR-Code der Zutritt zu Restaurants, Hotels, Ferienwohnungen und dem Museum gestattet. Das Angebot wurde von Tagestouristen und Gästen aus der Region sehr gut angenommen und wurde vom Landratsamt bis 28. April verlängert. Es musste aber am Freitag auf Weisung der sächsischen Landesregierung, die wiederum die Vorgaben des Bundes umsetzt, beendet werden. Neubauer hatte das scharf kritisiert – und jetzt seine politischen Konsequenzen daraus gezogen.

SPD-General Homann bedauert Schritt

Die SPD-Führung reagierte betroffen auf diesen Schritt eines ihrer Aushängeschilder. Er war im September 2020 souverän als OB wiedergewählt worden und hatte dabei auch den AfD-Kandidaten in die Schranken gewiesen. „Ich bedauere diesen Schritt. Dirk Neubauer war ohne Frage inspirierend für die SPD“, sagte Generalsekretär Hennig Homann der LVZ. „Viele Ideen, die er mit in die SPD eingebracht hat, werden wir weiterführen“, kündigte er an. Zugleich zeigte sich Homann irritiert über den drastischen Schritt. „Offenbar war die Enttäuschung von ihm über das Ende des Modellprojekts so groß, dass er nicht mehr sehen konnte, dass es gerade die SPD-Minister auf Landesebene waren, die das Projekt in den letzten Wochen unterstützt und überhaupt ermöglicht haben“, sagte Homann mit Verweis auf das Engagement von Petra Köpping (Soziales) und Martin Dulig (Wirtschaft). Deshalb treffe Neubauer mit der SPD gerade jene, die „ihn und seine Ideen in den letzten Jahren am stärksten unterstützt haben und auch weiter unterstützen werden“.

Von André Böhmer und Andreas Debski