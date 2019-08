Halle

In Amerika ist Papa John’s die Nummer 3 gleich hinter Pizza Hut und Domino’s. In Deutschland ist die Kette bisher weitgehend unbekannt. Das soll sich nun ändern: Der US-Konzern hat den kleinen Anbieter Uno-Pizza aus Halle übernommen – und will von Mitteldeutschland aus den deutschen Markt erobern. Auc...