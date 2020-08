Sandersdorf/Thalheim

Als Solar Valley machte der Standort nahe dem sachsen-anhaltischen Bitterfeld-Wolfen einst Schlagzeilen. In der Hochphase fanden hier rund 3500 Menschen Arbeit. Dann der Absturz. Reihenweise verschwanden Firmen. Mit Hanwha Q-Cells und Solibro sind gerade noch zwei übrig geblieben.

Allerdings lebt der Standort als Technologie-Park Mitteldeutschland weiter. Der Medizintechnikhersteller Mecotec hat sich hier angesiedelt oder der Autoteilezulieferer HKR Automotive. 650 Beschäftigte zählen die knapp zwei Dutzend Firmen am Standort. Und es kommen weitere hinzu.

Neue Papierfabrik wurde in nur 18 Monaten errichtet

Gegenüber von Solar Valley auf der Gemarkung von Sandersdorf-Brehna wird am Mittwoch Richtfest gefeiert. Die Werkhallen und Kessel überragen die Hallenkomplexe der Photovoltaik-Firmen um einiges. Auf 45 Hektar errichtete die Firma Progroup mit Sitz in Landau in der Pfalz für 465 Millionen Euro ein neues Papierwerk.

Ein Mitarbeiter von Progroup überwacht die Produktion an der Papiermaschine in der neuen Fabrik. Rund 465 Millionen Euro hat die Progroup AG aus Landau in der Pfalz an dem Standort in Sachsen-Anhalt investiert. Quelle: Hendrik Schmidt/dpa

Es ist größten Einzel-Investitionen der vergangenen Jahrzehnte im Raum Halle-Leipzig-Bitterfeld, wie Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff ( CDU) betont. Das Werk wurde in nur 18 Monaten errichtet und steht verkehrsgünstig an der Bundesstraße 183, nur weniger hundert Meter von der Auffahrt auf die Autobahn 9 entfernt.

Progroup produziert Wellpappenpapier. Die Corona-Krise habe einigen Wirtschaftsbereiche geschadet, anderen genutzt, so Haseloff. Onlineversandhäuser ginge es beispielsweise gut. Davon profitiere auch die Verpackungsindustrie – ein krisensicheres Geschäft also. So sollen im Werk in Sandersdorf-Brehna 3000 Tonnen Pappe pro Tag hergestellt werden.

150 Jobs gibt es bereits, 350 weitere sollen im direkten Umfeld entstehen

Progroup betreibt bereits eine Papierfabrik in Burg im Jerichower Land. Insgesamt sind es elf. Das Unternehmen ist im europäischen Markt die Nummer drei, wie Jürgen Heindl, Chef des Familienunternehmens, betont.

Jürgen Heindl (l), Vorstandsvorsitzender von Progroup, und Maximilian Heindl, Entwicklungschef und Vorstandsmitglied von Progroup, stehen vor der Papiermaschine in der neuen Fabrik. Quelle: Hendrik Schmidt/dpa

In dem neuen Komplex stellen 150 Mitarbeiter Pappen im großen Stil her, weitere 350 Arbeitsplätze sind im direkten Umfeld etwa bei Zulieferern entstanden. Mit dem neuen Werk könne Progroup die Gesamtkapazität für Wellpappenrohpapier um zwei Drittel auf 1,85 Millionen Tonnen pro Jahr steigern, hieß es.

„Als familiengeführtem Unternehmen gehört es zu unserer Philosophie, langfristig und nachhaltig zu denken und zu handeln“, lenkte Seniorchef Maximilian Heindl den Blick auf die Investition von 100 Millionen Euro allein in Umweltschutztechnologien. Am Standort werde verbrauchtes Wasser wieder aufbereitet, so dass sich der Frischwassereinsatz um 80 Prozent reduziere. Das Ausgangsmaterial der Papierproduktion besteht aus 100 Prozent Altpapier, und auch das spätere Endprodukt Wellpappe lässt sich komplett wiederverwerten, betonte Heindl.

Zahlreiche internationale Investitionen in Sachsen-Anhalt

Das Land Sachsen-Anhalt unterstützt die Investition mit 7,5 Millionen Euro. Gut angelegtes Geld, wie Wirtschaftsminister Armin Willigmann meinte. Progroup sei nicht das einzige internationale Unternehmen, das momentan in Sachsen-Anhalt investiere. So will laut Minister der finnische Konzern UPM für rund 550 Millionen Euro eine Bioraffinerie in Leuna bauen.

Auch gegenüber von Progroup auf der Gemarkung von Thalheim gebe es Positives zu vermelden. Der südkoreanische Konzern Hanwha Q Cells erweitert sein Forschungszentrum im Solar Valley. 125 Millionen Euro sind dafür vorgesehen. Ebenfalls will – nur weniger Kilometer von Progroup entfernt der chinesisch-amerikanische Batterie-Konzern Farasis ein 600 Millionen Euro teures Werk bauen.

Das Aus vieler Photovoltaikunternehmen sei ein schwerer Schlag für die Region gewesen, so Haseloff. Veränderte Förderrichtlinien und auch die Finanzkrise hätten die Abwanderung der Technologie nach Asien beschleunigt. Aber mehr und mehr würde sich neue Firmen ansiedeln. In einem der leerstehenden Werke im Solar Valley will sogar der Schweizer Maschinenbauer Meyer Burger wieder die Solarproduktion beleben. Dennoch könnte das Areal bald schon in Energie-Park umbenannt werden.

