Leipzig

Der Leipziger Westen galt traditionell als starkes Pflaster für Gießerei-Betriebe. In der Merseburger Landstraße (DDR-Postleitzahl 7033) schlug 1948 die volkseigene Geburtsstunde der Gusswerke Leipzig. Der VEB GUS (Guß- und Schmiedeerzeugnisse) Metallgußwerk Leipzig ging am 12. August 1948 aus der Metallguß GmbH Böhlitz-Ehrenberg hervor. Am 14. März 1951 wurde der VEB rückwirkend zum 1. Januar 1951 direkt dem Ministerium für Maschinenbau Berlin unterstellt. Unter dem Kürzel Megu wurde die Gießerei dann weit über die Leipziger Bezirksgrenzen hinaus bekannt.

Original Megu-Kolben für Trabi & Co. immer noch gefragt

Zu den Erzeugnissen gehörten Gusseisen, Stahlguss und Kolben für die Fahrzeugindustrie. Original Megu-Kolben für Trabant, Wartburg und das DDR-Kultmoped S 50 sind noch heute bei Oldie-Fans stark nachgefragt. Beim DDR-Arbeiteraufstand am 17. Juni 1953 waren auch mutige Megu-Arbeiter dabei, die sich mit einem Streik gegen Normerhöhungen wehrten. Zur Bekanntheit des VEB als Trägerbetrieb trug zudem nicht unwesentlich die BSG Stahl Megu Leipzig bei – eine Betriebssportgemeinschaft unter anderem mit Fußball und Kanu, aber auch mit einem Faible für die DDR-Randsportart Tennis.

Anzeige

Japaner bauten in der DDR-Zeit

Vom 1970 bis 1978 war die Megu der Stammbetrieb des VEB Metallgußkombinat Leipzig. Danach gehörte der Betrieb zum Kombinat Gisag mit Stammsitz ebenfalls in Leipzig (Lindenau). In diese Zeit fällt auch ein spektakuläres Geschäft mit Japan. Von 1983 bis 1986 wurde von Japanern ein neues Gießerei-Werk gebaut und betreut, DDR-Staatschef Erich Honecker hatte den Deal persönlich eingefädelt. In dieser damals hochmodernen Anlage wurden in Lizenz bereits VW-Motorblöcke gegossen.

Weitere LVZ+ Artikel

Wechsel zum Kombinat Ifa Nutzfahrzeuge

1988 wechselte die Zuständigkeit, die Megu stand ab da unter der Regie des VEB IFA Nutzkraftwagenkombinat Ludwigsfelde (W 50). Mit dem Ende der DDR erfolgte 1990 die Umwandlung in die Metallgußwerk Leipzig GmbH, die schließlich 1993 über die Treuhand von der Halberg-Guss ( Saarbrücken) übernommen wurde. Von den einst 1000 Mitarbeitern behielten 200 ihren Job. In den 1990er Jahren setzte dann der Aufschwung ein, den die wachsende Belegschaft (400 Mitarbeiter) vor allem der Motorblockfertigung für die verkaufsstarken 1,9 Liter-TDI-Modelle von VW zu verdanken hatte. 2018 verkaufte Halberg-Guss den Standort Leipzig und den Schwesterbetrieb in Saarbrücken an eine Guss-Holding. Die warf nun das Handtuch, weil sich kein Investor mehr findet – das Ende einer Leipziger Industrielegende.

Von André Böhmer