Dresden

Die Aufregung zum Start im Jahr 2018 war groß – nun hat die sächsische AfD-Landtagsfraktion ihr Beschwerdeportal „Lehrer-SOS“ klammheimlich eingestellt. Die entsprechende Internetseite sei über den Sommer vom Netz genommen worden, bestätigt der schulpolitische Sprecher der Fraktion, Rolf Weigand, der Leipziger Volkszeitung. Auf dem Portal sollten Schüler oder Eltern melden, falls Lehrer Kritik an der AfD üben und vermeintlich gegen die Neutralitätspflicht an Schulen verstoßen.

„Wir benötigen die Seite nicht mehr“

„Wir sind in der Fraktion vor Monaten übereingekommen, dass wir die Internetseite nicht mehr benötigen“, sagt Weigand. „Wir haben nun 36 Abgeordnete und sind im Vergleich zum Jahr 2018 in allen Regionen des Freistaats vertreten. Wir erfahren auf diese Weise von möglichen Vorfällen an Schulen und sind nicht mehr auf das ,Lehrer-SOS‘ angewiesen.“

Das Beschwerdeportal war im Oktober 2018 online gegangen und hatte massive Kritik hervorgerufen. Sachsens Kultusminister Christian Piwarz (CDU) sagte damals: „Das ist eine ekelhafte Gesinnungsschnüffelei, wie man sie noch aus Zeiten der Nazi-Diktatur oder von der Stasi kennt.“ Auch der Deutsche Gewerkschaftsbund und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hatten sich in scharfen Worten gegen das Vorhaben der AfD gewandt.

Erfolg hielt sich augenscheinlich in Grenzen

Die Vorsitzende der GEW in Sachsen, Uschi Kruse, ist deswegen zufrieden, dass das „Lehrer-SOS“ offline ist: „Das ist eine gute Nachricht. Es hat sich gezeigt, dass die Bevölkerung die Möglichkeit zur Denunziation eben nicht so genutzt hat, wie es sich die AfD gewünscht hat. Die Idee, so eine Internetseite aufzulegen, war aber allein schon ein Skandal.“

Der Erfolg des Portals hielt trotz der anfänglichen Aufregung augenscheinlich in Grenzen. Zwar stellte die AfD Kleine Anfragen, bei denen sie nach eigenen Angaben auf Hinweise von der Internetseite zurückgriff. Das Kultusministerium teilte aber bereits im Herbst 2019 mit, dass über das Portal „kein einziger Hinweis“ an das Ministerium gegangen sei.

AfD versteht Aus auch als Vertrauensbekundung

Zudem nahm die Anzahl der Hinweise nach AfD-Angaben stark ab. „Die Anzahl der gemeldeten Vorfälle hat zuletzt spürbar nachgelassen. Wir liegen jetzt bei weniger als 30 Prozent der Fälle als 2018“, sagt Weigand. Eine genaue Zahl der Hinweise nannte er nicht. Er sprach von mehreren Hundert Hinweisen pro Jahr.

Weigand sieht das Ende der Internetseite auch „als Vertrauensbekundung in Richtung der Lehrer“: „Der Großteil der Lehrer macht eine hervorragende Arbeit. Die wenigen schwarzen Schafe im Lehrerzimmer werden wir auch so finden.“ Die GEW-Vorsitzende Uschi Kruse kann er mit dieser Einstellung nicht überzeugen: „Wenn ich die Kleinen Anfragen aus der AfD-Fraktion lese, kann ich nicht sehen, dass den Lehrern viel Vertrauen entgegengebracht wird.“

Von Kai Kollenberg